Catanzaro, approvato il Piano Esecutivo di Gestione, l’assessora Mongiardo: “Manovra che guarda al futuro”

La Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2023-2025, che assegna ai dirigenti titolari dei Centro di Responsabilità le dotazioni finanziarie di entrata e di spesa, espresse in capitoli, relative agli esercizi 2023-2025 e, per l’esercizio 2023, le previsioni di cassa.

Con questo provvedimento viene, pertanto, assicurata la piena operatività degli uffici comunali sul versante della utilizzazione delle risorse finanziarie (il cui utilizzo era limitato in corso di esercizio provvisorio), secondo le previsioni contenute nel bilancio approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 63 del 14 aprile 2023.

“Il Bilancio appena approvato – sostiene l’assessora al Bilancio Marina Mongiardo – che ho proposto in Giunta e presentato in Consiglio è frutto di una manovra che guarda al futuro con una certa cautela ma anche con una buona dose di fiducia, basata sul lavoro che abbiamo programmato e in parte già avviato, sugli investimenti significativi che dovremo realizzare e sulle conseguenti prospettive di crescita economica del nostro territorio. Da quando a metà luglio siamo entrati in carica, ci siamo immediatamente dovuti misurare con questioni urgenti ed estremamente complesse: abbiamo analizzato i conti del Comune nella loro interezza anche attraverso una ricognizione complessiva e ci siamo subito resi conto della gravità e complessità della situazione.

I risultati delle passate gestioni finanziarie ci hanno consegnato un bilancio con un significativo disavanzo di amministrazione che deve essere necessariamente recuperato mediante destinazione di una parte delle entrate dell’Ente alla copertura di quote annuali di disavanzo, che sono passate dall’importo complessivo di euro 2.558.245,46 dello scorso anno a euro 3.632.957,47 di quest’anno e che arriveranno a euro 5.127.479,80 a partire dal prossimo anno.

A questa pesante eredità, si sono aggiunte le passività dei contenziosi dell’Amministrazione che hanno fatto registrare già nello scorso anno debiti fuori bilancio per importi significativi e che ci obbligano alla massima prudenza e attenzione. La previsione delle entrate correnti viene, pertanto, destinata – oltre che alla copertura dei disavanzi – all’esercizio delle funzioni fondamentali dell’Ente, ai servizi obbligatori e agli altri servizi essenziali, al funzionamento dell’ente, incluso il funzionamento degli uffici che offrono ai cittadini e al territorio servizi amministrativi fondamentali.

Il bilancio presenta, inoltre, importanti risorse per investimenti che gli uffici dovranno utilizzare con il massimo impegno e che assieme ai fondi della prossima Agenda Urbana e di tutta la programmazione comunitaria 2021-2027, in ordine ai quali speriamo in un celere avvio da parte della Regione, possono rappresentare una prospettiva di sviluppo e crescita economica e sociale per la Città. Con questo bilancio non abbiamo fatto ricorso ad ulteriore indebitamento, è previsto nel Bilancio uno stanziamento destinato ad incrementare il patrimonio comunale, garantiamo i servizi che in prospettiva vogliamo migliorare e nello stesso tempo garantiamo il rigoroso rispetto dei conti nell’interesse dei cittadini di oggi ma anche e soprattutto delle generazioni future.”