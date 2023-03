Lamezia Terme, Furgiuele (Lega): “Bene interventi Mit per la stazione”

“Bene gli interventi all’interno della stazione di Lamezia Terme e il progressivo miglioramento della sua accessibilità. Grazie al lavoro del Mit, in accordo con Rfi, sono già stati completati i lavori su alcuni marciapiedi, mentre altri sono in corso, oltre alla messa in opera della pavimentazione tattile, la riqualificazione dei percorsi e dei sottopassi, il funzionamento degli ascensori. Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di uno degli snodi ferroviari fondamentali per la nostra Regione, che si sono rivelati necessari per adeguare la stazione di Lamezia Terme agli standard previsti per l’accesso ai treni. Ringrazio il ministero per aver risposto in maniera puntuale alla mia sollecitazione per accelerare su manutenzione e abbattimento delle barriere architettoniche. Tutti i nostri cittadini devono poter avere accesso ai mezzi di trasporto e muoversi con dignità e autonomia sul territorio regionale”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele, in seguito ad una interrogazione a risposta immediata sullo scalo ferroviario di Lamezia Terme Centrale.