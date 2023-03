Catanzaro, Lazzaro: “Nuovo avviso per assegnazione immobile comunale in Via XX Settembre da destinare a università della terza età”

La programmazione strategica verso la nascita di un Polo del sociale a Catanzaro si implementa con un nuovo Avviso pubblico per l’assegnazione, in partenariato pubblico privato, dell’immobile di proprietà comunale sito in Via XX Settembre per la realizzazione dell’Università della terza età. A darne notizia l’assessore al welfare, Venturino Lazzaro, nell’evidenziare i dettagli del provvedimento, consultabile nell’area trasparenza del portale web comunale, che consentirà la riqualificazione dell’immobile ex museo dell’industria da destinare a interventi di inclusione sociale da parte di organismi del terzo settore.

“In coerenza con un percorso procedurale già avviato – spiega Lazzaro – l’amministrazione comunale ha inteso dare nuova vita a quella che era stata in passato già sede delle politiche sociali, pensando ad una significativa concentrazione di progetti e interventi nel settore destinati ad incidere sul benessere della comunità. In questo caso, progetto di riferimento è quello che l’Associazione A Filanda ha proposto anzitempo al Comune di Catanzaro per la realizzazione dell’Università della terza età. In particolare, sono previsti interventi di formazione, animazione e promozione sociale rivolti a soggetti anziani in condizione di marginalità e di emarginazione urbana, con la finalità di promuovere le necessarie forme di inserimento sociale e di sviluppo del capitale sociale del territorio, incentivando l’approccio voluto dall’Unione Europea dell’invecchiamento attivo. L’auspicio – conclude l’assessore – è che, anche su questo fronte, l’amministrazione possa registrare la positiva sensibilità e partecipazione da parte degli organismi no-profit che recitano un ruolo fondamentale, a fianco del pubblico, per centrare tutti gli obiettivi legati al miglioramento dei servizi e della qualità della vita”.