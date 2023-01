Azienda unica “Dulbecco”, Gioventù Nazionale Catanzaro: “Bene attenzione ministro Schillaci”

“Siamo soddisfatti dell’attenzione che il Ministro della Salute, Prof. Orazio Schillaci, ha prestato alla Città di Catanzaro relativamente alla costituzione dell’Azienda ospedaliera unica “Renato Dulbecco“, già approvata con legge regionale. Si era, a tal punto, richiesto all’ufficio legislativo del Ministero un formale parere tecnico sulla possibilità di adottare strumenti diversi dal DPCM che fossero idonei a istituire regolarmente la nuova azienda unica di Catanzaro. Nel parere prodotto e tempestivamente inviato alla Regione si legge che non è necessario un DPCM ma che, eventualmente, basterebbe il riesame in autotutela di un DCA già emanato. Grazie, dunque, all’impegno mostrato dall’On. Ferro che si è, sin da subito, interessata alla vicenda riuscendone a rappresentare l’importanza presso la più alta istituzione sanitaria nazionale. L’operato sinergico tra il Ministro Schillaci, il Sottosegretario Ferro e il Presidente Occhiuto è il segno che esiste una politica seria, vigile e che lavora per il bene della Calabria e dei calabresi”.

E’ quanto si legge in una nota di Gioventù Nazionale Catanzaro.