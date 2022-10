Catanzaro, Filippo Mancuso a neo presidente della Provincia: “Auguri di buon lavoro ad Amedeo Mormile”

“Buon lavoro ad Amedeo Mormile al suo primo Consiglio da Presidente della Provincia di Catanzaro, al neo vicepresidente Francesco Fragomele, al nuovo consigliere Francesco Trunzo e ai componenti dell’Assise. La scelta del centrodestra di porre al vertice dell’Ente intermedio il sindaco di un piccolo Comune, consentirà non solo di non trascurare questioni fondamentali come il rilancio dell’area centrale della Calabria, ma di fronteggiare i problemi dell’Ente intermedio con pragmatismo, competenza e senso della realtà”. Questi gli auguri di buon lavoro del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso al Neo Presidente della Provincia di Catanzaro.