Ospedale Pugliese-Ciaccio Catanzaro: dalla polizia, doni al reparto pediatrico di Oncologia

Renato Panvino, vicario del questore di Catanzaro Maurizio Agricola, in sua rappresentanza, e’ stato stamani nel reparto di Ematologia e Oncologia Pediatrica dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, diretto da Maria Concetta Galati, dove ha consegnato alcuni doni destinati ai piccoli degenti dell’unita’. “‘Insieme tra la gente’, ‘Vicini alla gente’ – e’ scritto in una nota della Questura – sono il nostro slogan e, anche in questa cosi’ delicata circostanza, Panvino, attraverso questi doni, si e’ fatto interprete di quella volonta’ che tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato intendono rivolgere ai piccoli ospiti del Reparto, nell’aspettativa di regalare loro un momento di serenita’ e gioia. E’ stato un momento ricco di emozioni e coinvolgimento voluto fortemente con l’obiettivo di donare un sorriso, in occasione del nuovo anno scolastico, ai bambini che quotidianamente affrontano con forza e volonta’ una realta’ particolarmente difficile”. Il vicario del Questore ha ringraziato i componenti dell’equipe medica che ogni giorno “assistono i piccoli pazienti oltre che con professionalita’ con amorevole disponibilita’”