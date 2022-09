Anas Catanzaro: dal 19 settembre restringimento corsia lungo la SS280 a Marcellinara

Nel dettaglio, per consentire il rifacimento dei giunti di dilatazione del viadotto, a partire da lunedì 19 settembre e fino al 7 ottobre 2022, sarà in vigore il restringimento di carreggiata con chiusura alternata della corsia di marcia e di sorpasso, dal km 19,000 al km 20,000, in direzione Catanzaro.

