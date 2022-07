Giustizia, Dieni (M5S): “Procura europea a Catanzaro ottima notizia”

“Ottima notizia quella di rendere la Calabria, nello specifico Catanzaro, il presidio giudiziario dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, dando sede alla Procura Europea”. Lo dichiara la parlamentare Federica Dieni (M5S). “Come cittadina e avvocato calabrese, mi inorgoglisce – spiega – la decisione del Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, in collaborazione con il presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, Domenico Introcaso e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri, di concedere Palazzo Alemanni in comodato d’uso al Ministero di Grazia e Giustizia, per dare sede alla Procura Europea”. Secondo la parlamentare, “in questo momento il rischio di infiltrazione della criminalita’ organizzata nel tessuto socio-economico-produttivo del Paese per impossessarsi delle realta’ economiche in crisi dopo la pandemia, ma soprattutto per intercettare le ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dal Pnrr, e’ davvero molto alto. Contrastarlo e’ un dovere nazionale ed europeo. La diplomazia giuridica e la cooperazione giudiziaria rafforzata che questo organismo incarna e’ una novita’ nel panorama internazionale. Rappresenta una risposta concreta – aggiunge – ad un’intuizione che per primo ebbe il Giudice Giovanni Falcone, quando sostenne che la protezione degli interessi finanziari poteva avvenire solo a livello europeo. A 30 anni dalla morte di Falcone e Borsellino, la Calabria – conclude – da’ una risposta concreta alla criminalita’ organizzata”.