Gli studenti del Liceo Classico Artistico “Fiorentino” di Lamezia al Centro Velico Lucano

Gli alunni delle classi 5A, 5C, 5Aa, 5Ba del Liceo Classico Artistico F. Fiorentino di Lamezia Terme gemellati con allievi dei licei classico e scientifico di Tropea, diretti dal medesimo Dirigente Scolastico (Nicolantonio Cutuli) sono stati ospiti per quattro giorni del Centro Velico Lucano di Policoro presieduto da Sigismondo Mangialarvi. L’esperienza sportiva proposta ha più di cento studenti maturandi è stata organizzata dallo zelante gruppo di Scienze Motorie e Sportive del liceo lametino (professori: Marasco, Monteleone, Viola e Perri).

Il prof Danilo Marasco, coordinatore del dipartimento di Scienze Motorie commenta: «Il Gli studenti hanno potuto vivere così di prima persona l’esperienza di salire sulle barche d’altura e godere di una “passeggiata” nel Golfo Lucano, ascoltando, intanto, le spiegazioni degli skipper sulla composizione dei natanti, della bussola, della rosa dei venti e delle vele. Ma non solo vela al Centro Velico Lucano, gli alunni, divisi in quattro gruppi omogenei (delfini, tartarughe, gamberi e saraghi) hanno avuto l’opportunità di praticare tanti altri sport: equitazione; una passeggiata nell’oasi protetta del WWF del Bosco Pantano alla scoperta delle biodiversità presenti di flora e di fauna; tiro con l’arco; beach-volley; calcetto in spiaggia; canoa; kayak; mountain-bike; ping-pong e gare di orienteering. Il C.V.L. vanta un’esperienza quarantennale e il passaggio di migliaia di studenti nei bungalow e carrozzoni (caratteristica degli alloggi del villaggio)» «L’esperienza sportiva, caldeggiata già da settembre 202 – conclude Marasco – ha permesso anche agli alunni delle quinte classi di praticare un’uscita sportiva (questa volta di ben quattro giorni) fungendo da apripista per i compagni dei prossimi anni».