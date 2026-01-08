“La libertà significa responsabilità: ecco perché molti la temono” - George Bernard Shaw
HomeCalabriaMutua Sanitaria Cesare Pozzo ETS: assegnate le borse di studio 2025 ai...
Calabria

Mutua Sanitaria Cesare Pozzo ETS: assegnate le borse di studio 2025 ai soci e ai figli dei soci in Calabria

La Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, fondata nel 1877, rappresenta oggi la più grande realtà italiana operante nel settore della mutualità sanitaria integrativa. È al fianco di circa 250 mila persone in tutta Italia, offrendo ai 171 mila soci e ai loro familiari un supporto quotidiano a tutela della salute e un sostegno concreto nei momenti di bisogno.
La Mutua fornisce assistenza, integrazione e supporto, contribuendo alla tutela del diritto alla salute e all’universalità delle cure. Le mutue sono inoltre riconosciute a pieno titolo come Enti del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Cesare Pozzo è sinonimo di solidarietà, esperienza, affidabilità e solidità, non solo per i cittadini che aderiscono individualmente, ma anche per imprese e lavoratori. La Mutua gestisce infatti fondi sanitari integrativi e coperture collettive aziendali derivanti da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali, ai sensi dell’art. 51 del TUIR (DPR 917/1986).
Il principio fondativo della Mutua è la mutualità, intesa come aiuto solidale e reciproco. L’adesione è aperta a tutti, indipendentemente dalle condizioni professionali, sociali o di salute. La costante attenzione alla qualità dei servizi e l’adeguamento ai bisogni emergenti consentono a Cesare Pozzo di offrire soluzioni efficaci e sostenibili per i singoli e per la collettività.
Per questi valori, anche per l’anno 2025 si rinnova l’attenzione verso le nuove generazioni. La Mutua Sanitaria Cesare Pozzo erogherà infatti, su tutto il territorio nazionale, circa 228 mila euro in sussidi allo studio, a beneficio di 1.857 studenti. I contributi riguardano le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, le università e la sezione speciale dedicata a studi e ricerche sulla storia e la cultura della mutualità e della sanità integrativa “Mario Fratesi”.
In Calabria, la cerimonia di consegna dei sussidi per l’anno 2025 si terrà venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 16.30, presso la sede della Mutua Soccorso, al primo piano di via Nino Bixio 15, Reggio Calabria.
All’incontro saranno presenti il Presidente della Mutua Sanitaria Cesare Pozzo Calabria, Antonio Bisceglie, e il Consigliere Nazionale Antonino Zumbo, in rappresentanza del Presidente Nazionale.
La stampa è invitata a partecipare.

 

Articolo PrecedenteNel 2026 Rc auto più cara per oltre 8mila automobilisti calabresi
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Reggina: Guida in città per la firma, sarà disponibile contro la Nissa

Dierre Reggio Calabria domina la NOVA Basket 87-63 e resta in vetta al girone Ovest

Nel 2026 Rc auto più cara per oltre 8mila automobilisti calabresi

Catanzaro, Nuvola Comics 2026 svela le date

Il bilancio 2025 dei Carabinieri di Reggio Calabria: sicurezza, legalità e impegno sul territorio”

10eLotto: a Cotronei e Corigliano Rossano vinti 28mila euro

Reggio, il Centro Giovanile GenerAttivi presenta il lab BIM

“KRYPTONITE”: la Fondazione Scopelliti presenta il videoclip contro il bullismo al Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria

Grande successo per “La Via dei Presepi”: tradizione e arte protagonisti nel centro storico di Vibo Valentia. Consegnati gli attestati ai presepisti

Ospedale Polistena, Maiolino (FI): “Squadra di Forza Italia a difesa del diritto alla salute”

Aggressione a Greco, Minasi (Lega): “Gesto deplorevole”

UDC a Reggio Calabria: Pinto guida il ritorno alle amministrative di primavera

Partiti dall’Aquila 24 richiedenti asilo: andranno in centri in Calabria

Barbalaco (Uila Calabria): “Fondi europei per la PAC, un impulso concreto alle imprese agricole calabresi”

“Luce nelle periferie”, il Comune di Vibo Valentia ottiene 2,4 milioni di euro per inclusione e servizi

Maltrattamenti in famiglia, emesse quattro sorveglianze speciali nel Catanzarese

Aggressione a Greco, Loizzo e Mattiani (Lega): “Vicinanza e solidarietà”

Carenza di anestesisti, Iiriti: “Interventi immediati per salvaguardare l’Ospedale di Melito Porto Salvo”

Vibo, il rifiuto come risorsa: prosegue l’attività di sensibilizzazione nelle scuole della città. L’assessore Miceli: “Grande attenzione da parte dei bambini”

Under 19, Sideco Basketball Lamezia vince il derby: 51-72

Natale di solidarietà: UPIS in corsia per i bambini dell’Oncologia Pediatrica di Catanzaro

Ospedale di Polistena, la Diocesi: “Garantita la continuità del servizio, ora soluzioni strutturali”

Reggio, ‘Proietti…amo Mandrakate’: il teatro San Bruno celebra il genio di Gigi Proietti

La Divina Commedia e Notre Dame de Paris: grandi musical a Reggio, al via le prenotazioni scolastiche

Avis Gizzeria, il 2026 si apre nel segno della salute: screening gratuiti a Mortilla

Aggresione a Greco, M. Occhiuto (FI): “Vicinanza umana e istituzionale”

Stanziati fondi per il territorio vibonese, Mangialavori: “Investimenti concreti per scuola, sport e socialità”

Aggressione ad Orlandino Greco, Alecci (Pd): “Episodio preoccupante”

Gioia Tauro (RC), al Comune 110 mila euro di fondi europei per arredi e transizione digitale

“DiVino”, una serata firmata Delegazione FISAR di Reggio Calabria

Lamezia Terme, concerto di inizio anno dell’ACMO dedicato ai malati oncologici e alle famiglie

Trasporti, al via nuovi totem informativi nelle autostazioni calabresi

Aggressione a Greco durante la Festa dei Doni: il Comune di Castrolibero esprime vicinanza

Intimidazione al presidente del Consiglio comunale di Vibo, il sindaco Caruso: “Servono provvedimenti a tutela degli amministratori”

Aggressione a Castrolibero: il consigliere regionale Orlandino Greco colpito con un pugno

La Redel Reggio Calabria Under 17 protagonista al torneo internazionale EYBL

Giusi Princi: “Questore La Rosa punto di riferimento autorevole per la sicurezza dei cittadini”

Orlandino Greco aggredito a Castrolibero, la Federazione Riformista esprime solidarietà: “Violenza inaccettabile”

Riga (Sap): “Auto contromano sull’A2 tra Pizzo e Lamezia e agenti della Polizia Stradale a rischio vita, evitata una tragedia”

A Reggio Calabria i “Piccoli Amici della Gioia” incantano con il musical “Se fosse davvero Natale”

Metropolitana di superficie, Iemma e i tecnici di Ferrovie della Calabria: sopralluogo a Pistoia per garantire accessibilità ai cittadini

Ospedale Polistena, Cannizzaro al sit-in: “Proroga immediata per i medici in pensione, servizi essenziali garantiti”

Canadair, l’appello dell’associazione ‘La Costa dei Feaci’: “Restino a Lamezia Terme per garantire sicurezza e interventi rapidi”

Il Gruppo Speleo del Pollino traccia il bilancio di un anno di impegno

Il Comune di Montalto Uffugo investe nella cultura: 50 mila euro per il progetto “Archi e Suoni”

Ospedale di Polistena, Falcomatà: “Servono soluzioni strutturali, altrimenti si rischia solo di rinviare il problema

Ospedali Polistena, Cirillo: “Medici in pensione al lavoro grazie a emendamento e intervento regionale”

Addio ad Aurelio Chizzoniti, Maiolino (FI): “Perdiamo un esempio insuperabile per le istituzioni reggine”

Sanità, Falcomatà: “Sempre più calabresi si curano fuori. Basta propaganda, Occhiuto ha fallito”

Tonno Callipo, il giovane Saturnino si racconta: “Gruppo unito, possiamo crescere ancora”

Rottamazione Quinquies 2026, Rosario Mancuso: “Il Comune di Catanzaro non perda occasione di aderire ad uno strumento utile e conveniente per cittadini e amministrazione”

Una Befana speciale tra natura e sorrisi: i Carabinieri Forestali accanto ai piccoli degenti

Aggressione a Orlandino Greco, il sindaco Caruso: “Clima avvelenato, episodio vile e inquietante”

“Calabria in Sviluppo”: a San Ferdinando due giornate di orientamento sugli ITS Academy

Enel e cambi d’appalto, l’allarme della Slc Cgil: “A rischio mille lavoratori in Calabria”. Proclamato lo sciopero del 9 gennaio

Ospedale Polistena, Mattiani: “Una proposta di Legge Regionale per garantire l’attività dei medici oltre età pensionabile”

“La Befana arriva all’Ordine”: in Calabria medici e professionisti uniti per la solidarietà

Maritime Cyber Risk: il MIT aggiorna le misure di cybersecurity per le navi nazionali, i porti e gli impianti portuali

Educatori familiari, ancora una settimana per richiederli nell’Ats di Rende

Oltre le barriere, insieme: il messaggio di Emanuele Lambertini a Vibo Valentia

Cosenza, Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio protagonisti di “Plaza Suite” al Teatro Rendano

Rissa nel quartiere Sambiase di Lamezia Terme per un posto auto nel condominio: chiuse indagini per otto persone

Gelata devastante nella Sibaritide: agricoltura in ginocchio, danni gravissimi a frutti e piante

Madeo: “Urge procedere con l’approvazione dell’atto aziendale definitivo Arsac”

Costituito a Locri il CISDA, Centro Italiano per lo Studio della Documentazione Archivistica

Nuova stagione del gruppo di lettura reggino su Agatha Christie

Furgiuele: “Grave e inquietante atto intimidatorio alla comunità di Vibo Valentia”

Concorso Nazionale Ercole Olivario 2026 – XXXIV edizione: nasce l’Ercole Olivario FUTURE – Sezione RENISA. Gli istituti della Calabria potranno iscriversi entro il 18...

Uniti per Acquaformosa: “Maggioranza senza visione incapace di gestire le risorse umane dell’ente recluta due figure che saranno solo un enorme peso per i...

Boom di accessi negli ospedali calabresi per l’influenza stagionale: a Cosenza se ne registrano 600 in sole 48 ore

I consiglieri comunali di Catanzaro Donato, Parisi e Veraldi: “L’amministrazione del peggioramento che tutela le ditte private a discapito dei cittadini”

Al via a Catanzaro il progetto “Chiedimi se sono felice”: coinvolti diecimila studenti che dialogheranno di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere

“La Befana del Vigile Urbano”: nella calza dei vigili urbani dolci, gadget ma anche presidi sanitari e tablet per i piccoli degenti della Pediatria...

Occhiuto: “Io al congresso FI? Non lo escludo, ma non lo dò per certo”

Il Trofeo BIC accende Reggio Calabria: una serata di sport, ricordi e futuro

Fondazione Ra.Gi.: presentata una nuova CasaPaese per Demenze ad Acquaformosa

Castrovillari: consegnati il Premio Internazionale Federico II e riconoscimenti di merito

Il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo, esprime solidarietà ad Antonio Iannello

Lamezia Terme: la Santa Messa dell’Epifania

Reggio: domani incontro dedicato a Carlo Collodi

Influenza: l’Annunziata si prepara al picco stagionale

Da Scarcella (Anci) solidarietà ad Antonio Iannello

Da vittime a protagonisti, il 9 gennaio a Catanzaro fa tappa “Chiedimi se sono felice”

Sanità, giovedì 8 a Gioiosa Jonica, ore 17.30, l’iniziativa del Pd metropolitano. Panetta: “Avviamo da subito una iniziativa politica forte per difendere gli ospedali...

Locri: Giornata per la Pace dal tema “L’educazione alla pace: responsabilità di tutti”

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita condanna il grave atto intimidatorio contro il presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia

Intimidazione a Iannello, la solidarietà del presidente del Consiglio regionale Cirillo

Dal consigliere regionale Ionà solidarietà ad Antonio Iannello

L’Epifania dell Consulta Intercultura di Cosenza

Il cordoglio di Francesco Cannizzaro per la scomparsa di Aurelio Chizzoniti

Scomparsa Chizzoniti, Latella: “Oltre che un valente politico e un uomo di legge, ha dato un grande apporto al calcio reggino”

Intimidazione al presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello, esponente del Partito Democratico: la solidarietà della vicesindaca di Catanzaro Giusy Iemma

Dal 9 al 17 gennaio 2026 al Palazzo dei Principi Spinelli “La Torre Talao si racconta”: Scalea investe nella cultura digitale

Il 10 gennaio a Rende la presentazione del libro di Totò Cascio, “La gloria e la prova”

Grande successo a Cataforio per il concerto “In Nativitate Domini”: musica e comunità per il rilancio del borgo collinare

Lotteria Italia 2025, in Calabria venduti oltre 180mila biglietti (+16,2%). Cosenza in testa tra le province (+20,8)

Il sindaco Falcomatà: “Auguri di buon lavoro a Mimmo Nasone, nuovo Presidente del Centro Comunitario Agape. Una guida autorevole per il sostegno alle fragilità....

Domani la Dierre Basketball riceve la Nova

Caputo: “Tridico profeta di sventure, noi lavoriamo, lui che fa?”

La cura incontra la magia: il progetto Racconti Senza Nodi in Pediatria a Lamezia Terme per i bambini ricoverati

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook