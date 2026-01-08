Mutua Sanitaria Cesare Pozzo ETS: assegnate le borse di studio 2025 ai soci e ai figli dei soci in Calabria

La Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, fondata nel 1877, rappresenta oggi la più grande realtà italiana operante nel settore della mutualità sanitaria integrativa. È al fianco di circa 250 mila persone in tutta Italia, offrendo ai 171 mila soci e ai loro familiari un supporto quotidiano a tutela della salute e un sostegno concreto nei momenti di bisogno.

La Mutua fornisce assistenza, integrazione e supporto, contribuendo alla tutela del diritto alla salute e all’universalità delle cure. Le mutue sono inoltre riconosciute a pieno titolo come Enti del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Cesare Pozzo è sinonimo di solidarietà, esperienza, affidabilità e solidità, non solo per i cittadini che aderiscono individualmente, ma anche per imprese e lavoratori. La Mutua gestisce infatti fondi sanitari integrativi e coperture collettive aziendali derivanti da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali, ai sensi dell’art. 51 del TUIR (DPR 917/1986).

Il principio fondativo della Mutua è la mutualità, intesa come aiuto solidale e reciproco. L’adesione è aperta a tutti, indipendentemente dalle condizioni professionali, sociali o di salute. La costante attenzione alla qualità dei servizi e l’adeguamento ai bisogni emergenti consentono a Cesare Pozzo di offrire soluzioni efficaci e sostenibili per i singoli e per la collettività.

Per questi valori, anche per l’anno 2025 si rinnova l’attenzione verso le nuove generazioni. La Mutua Sanitaria Cesare Pozzo erogherà infatti, su tutto il territorio nazionale, circa 228 mila euro in sussidi allo studio, a beneficio di 1.857 studenti. I contributi riguardano le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, le università e la sezione speciale dedicata a studi e ricerche sulla storia e la cultura della mutualità e della sanità integrativa “Mario Fratesi”.

In Calabria, la cerimonia di consegna dei sussidi per l’anno 2025 si terrà venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 16.30, presso la sede della Mutua Soccorso, al primo piano di via Nino Bixio 15, Reggio Calabria.

All’incontro saranno presenti il Presidente della Mutua Sanitaria Cesare Pozzo Calabria, Antonio Bisceglie, e il Consigliere Nazionale Antonino Zumbo, in rappresentanza del Presidente Nazionale.

La stampa è invitata a partecipare.