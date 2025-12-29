“Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti” - Antonio Gramsci
HomeCalabriaCommissione Sanità, Greco replica al centrosinistra: “Il mio dovere è controllare”
Calabria

Commissione Sanità, Greco replica al centrosinistra: “Il mio dovere è controllare”

La consigliera regionale di Casa Riformista-Italia Viva, Filomena Greco, interviene nel merito di “alcune questioni pretestuose sollevate da alcuni esponenti del centrosinistra che hanno avanzato, con una tempistica poco chiara e sospetta, dubbi illegittimi e paradossali rispetto alla presenza della stessa leader di IV nella Commissione Sanità a Palazzo Campanella”.
«È un caso che mi attaccano dopo che io ho portato all’attenzione pubblica il caso delle TAC e delle risonanze in Calabria? Nello specifico ho inoltrato una richiesta all’Asp di Cosenza e delle altre province, chiedendo quante TAC e quante risonanze ci sono, quante di queste sono operative e quante lavorano realmente e con quali tempistiche. Un problema enorme per i pazienti calabresi che troppo spesso rinunciano a curarsi per mancanza di possibilità economiche. Forse ho acceso una luce che era meglio tenere spenta? In realtà ho acceso una luce che qualcuno – mi riferisco a chi ritiene la Commissione Sanità per lui vitale – nella scorsa legislatura, visti i risultati, sembrerebbe non aver voluto accendere pur scaldando il suo seggio a Palazzo Campanella».
«Voglio essere chiara: nella Commissione Sanità non gestisco budget, non assegno risorse e non ho alcun ruolo operativo. Ho però un dovere politico e morale: controllare, fare domande, chiedere verifiche e pretendere risposte sulle gravi inefficienze che da anni penalizzano la sanità calabrese. È questo che i calabresi chiedono ed è per questo che mi batterò, forte della responsabilità istituzionale che mi è stata affidata. Quando si accendono le luci nelle stanze rimaste al buio per troppo tempo, le reazioni non tardano ad arrivare».
«Continuerò a portare nelle sedi istituzionali e nel dibattito pubblico le domande dei tanti calabresi stanchi di una sanità allo sbando, delle liste d’attesa interminabili, dei viaggi della speranza e di risposte che non arrivano da anni. Controllare, fare domande, pretendere risposte e accendere luci nelle tante stanze buie da troppo tempo. Questo è il mandato che mi hanno dato i cittadini e questo è ciò che farò: senza passi indietro, ma andando avanti con ancora più determinazione».
Articolo PrecedenteIl vescovo Parisi alla chiusura del Giubileo: “Ritornare all’essenziale, vivere la fede nella storia”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Capodanno a Crotone: modifiche temporanee alla viabilità cittadina

Anci in Vaticano, Voce: “Essere sindaci significa servire le persone”

Restyling dello stadio “Gigi Marulla”, la CISL e la FILCA di Cosenza plaudono all’avvio dei lavori. Sapia e Costabile: “Opera strategica”

Il “Pizi” di Palmi vola in Polonia con l’Erasmus+

“Praia dei Borghi”, bagno di folla a Praia a Mare nell’ultimo weekend del 2025

Cosenza, i divieti di sosta e di transito per la Notte di Capodanno in occasione del concerto di Brunori SAS

Lamezia, Forza Italia e Gruppo Iperia: impegno condiviso per le aree montane di Sambiase Nord

Al Teatro Politeama di Catanzaro il Concerto di Capodanno per accogliere il 2026 con la grande tradizione musicale europea

Reggio, Milia (FI): “Grazie a Forza Italia ok a primo step per le Circoscrizioni”

Catanzaro, il 31 dicembre debutta la Metropolitana: primo viaggio tra Sala e Lido

AMA Calabria, a Lamezia Terme una serata di condivisione con il gospel di Marquinn Middleton

Reggio BIC presenta al PalaCalafiore la V edizione del “Trofeo BIC”

Volley, Filippo Maria Callipo: “Il pubblico può scegliere: proponiamo spettacolo e sport sano”

Sabato a San Floro (CZ) firmato protocollo d’intesa sul grano Secria

Greco: “Collegare l’entroterra al mare: la strada dei Bruzi. Una sfida strategica per il Tirreno cosentino”

“Finalmente Natale”, a Catanzaro Piazza Basilica Immacolata gremita per il concerto degli Eiffel 65. Stasera spazio al piano bar di Stefano Busà

Superenalotto: a Bagnara Calabra (RC) centrato un “5” da oltre 15mila euro

Palmi, apre l’Arci “Chicchi”: una casa di democrazia, cultura e partecipazione

L’Antica Congrega Tre Colli celebra il giorno della sua fondazione

Rende: chiusura dell’uscita dal Metropolis su via Kennedy

Zoccoli a Natale

Reggio, variazioni al servizio di raccolta rifiuti per Capodanno

Il vescovo Parisi alla chiusura del Giubileo: “Ritornare all’essenziale, vivere la fede nella storia”

Basket, FIP Calabria: “2025 straordinario tra crescita dei tesserati e appuntamenti internazionali”

“MousikArchè”: il viaggio musicale di Fulvio Cama al MArRC tra storia e miti dello Stretto

Gioia Tauro, scoperta sala scommesse abusiva: denunciato il titolare

Cinquefrondi chiude l’anno in musica: da Daniele Silvestri alla dance di Marvin e Prezioso

Musolino (PD): “Villa San Giovanni non torna indietro, il futuro passa da scelte sostenibili”

Reggio, Confabitare Calabria: “Bene nuovo accordo territoriale sui canoni concordati”

“America Latina sotto attacco”, a Cosenza l’incontro-dibattito organizzato da Potere al Popolo

“Natale in corsia”: il suono delle zampogne all’Ospedale Pugliese – Ciaccio di Catanzaro

Crotone, yacht con bandiera estera non dichiarato: scatta la sanzione della Guardia di Finanza

29 ardimentosi al XIV Cimento invernale della Locride

Reggio, teatro e inclusione con il Centro Armonia: in scena ‘Suole a mezzanotte’

Il Gospel che scuote l’anima: Marquis Dolford incanta il teatro Cilea

All’Antico Mulino delle Fate, la voce di Annibale tra ironia e Storia: un’intervista che scava oltre il Generale

Il 3 gennaio a Corigliano Rossano la proiezione del documentario d’inchiesta “Colpevoli di Palestina”

Dierre Reggio Calabria, Marcianò: “Siamo all’inizio, ma stiamo trovando continuità”

Crotone: l’Orchestra Orfeo Stillo e il pianista Giuseppe Albanese chiudono 45ª Stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”

Catanzaro, musica e festa sul Corso: stasera concerto gratuito degli Eiffel 65 e isola pedonale

L’energia del gospel ha invaso Catanzaro con Pastor David Wright

Servizi speciali AMC per gli eventi di fine anno e il Capodanno RAI al quartiere Lido

Sanità, Laghi alla fiaccolata per l’ospedale di Castrovillari: “Costretti alla mobilitazione popolare per difendere il diritto alla salute”

Felici & Conflenti: partita l’edizione invernale con Teti e Cerzosimo. Stasera il live di Alessio Santacaterina

Oltre cento Igers “invadono” Scilla: il racconto digitale di Chianalea tra storia, miti e architettura dell’acqua

Inaugurata via Antonino Candido. Falcomatà: “Il suo esempio inciso per sempre nella storia della nostra città”

A Pellaro la IV Edizione della rassegna “Corali Note Musicali il Natale nel Mio Cuore”

AAA (ri)animatori cercasi

Il 3 gennaio a Locri la presentazione del libro di Vincenzo Cataldo con documenti sul Regno di Napoli

ATENA MEDITERRANEA al congresso del Consiglio Nazionale dei Giovani a Roma

Castrolibero: una serata simbolica tra fede e tradizione

Il cammino dell’Associazione Nazionale delle Città del SS. Crocifisso e della Rete delle Città Marciane si chiude a San Luca

“Vivere la speranza”: arte, fede e cultura a Sant’Ilario dello Ionio nel segno del Giubileo

Nuovo atto vandalico al Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria

“La Casetta delle buone Azioni”: l’iniziativa del Kiwanis Club di Rende

Soroptimist d’Italia dona un kit ai Carabinieri di Squillace per ascoltare le vittime di violenza

Statale 106, rotatoria al quadrivio di Sibari: avviato l’iter tecnico-amministrativo. Un primo passo per maggiore sicurezza e migliore viabilità

Corigliano-Rossano, torna l’attesissima “Tombola in Rossanese”: l’ottava edizione tra gioco, dialetto e cultura popolare

Tommaso Campanella e “La città del sole” protagonisti alla Fondazione Premio Sila

Lamezia Terme: la forza senza tempo dei classici fio conduttore di “Innamorarsi di Anna Karenina di sabato sera”

Gran Concerto di Capodanno 2026: la Città Metropolitana raddoppia e inaugura il nuovo anno al Teatro “Francesco Cilea”

Corigliano Rossano: convocato per lunedì 29 dicembre il Consiglio Comunale

Lamezia Terme: il 28 e il 29 dicembre a Sambiase la mostra “COLMA – Sul bordo che straripa”

Implementato il parco giochi sul Lungomare di Catona, lo spazio ludico porterà il nome di Remigio Marra

Roccaforte del Greco: approvato il Bilancio di Previsione 2026

Capodanno RAI 2026 a Catanzaro: ordinanza del sindaco con i divieti per la sicurezza pubblica

Quattro grandi eventi per salutare il nuovo anno a Crotone

Il 29 dicembre entrano in servizio i diciotto idonei nella graduatoria del concorso per agenti di polizia locale bandito dal Comune di Crotone

Giovani, imprese e restanza: la Calabria alla prova del futuro secondo i dati Confartigianato. In regione operano 18.037 imprese guidate da under 35, pari...

Il 29 dicembre A Riparo un Concerto di Natale per la Pace con il Coro Polifonico Laudamus

Intervento “Educational Framework – Progetto di supporto alle famiglie con educatori familiari” a Crotone

Il gospel inaugura la stagione di Ama Calabria a Vibo Valentia

Catanzaro: rinviato a fine febbraio/inizio marzo il Consiglio comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria a Don Mimmo Battaglia

Cosenza, il capogruppo di ‘Franz Caruso Sindaco’ contro l’opportunismo politico: “Cognomi, propaganda e zero risultati”

Violenza di genere: il “Soroptimist International Club” dona ai carabinieri di Palmi il kit “Una stanza tutta per sé… portatile”

La Pro Loco di Amendolara festeggia il successo del Progetto Telecardiologia

Crotone: i provvedimenti alla viabilità cittadina

Concerto di fine anno a Falerna Marina: musica, talento ed emozioni il 30 dicembre

A Caulonia la presentazione del libro “S/dogando” di Enzo Niutta

A “Locri on Ice” solidarietà e divertimento con la tombola di beneficenza dell'”Angela Serra – Sezione Locride”

Convocato il Consiglio Comunale di Crotone: dieci punti all’Ordine del Giorno

Riqualificazione della pavimentazione stradale di via S. Isidoro, via Filippo, via Vittorio Veneto, via G. Palatucci, Piazza Saffo e Fondo Gesù a Crotone

La città di Crotone avrà presto un suo playground per il basket e lo skate, accessibile a tutti i giovani e appassionati

Crotone: bilancio positivo per l’edizione 2025 di “Natale d’Autore”

Centenario della nascita di Giuseppe Correale, domenica 28 alle 16 si presenta il progetto per le celebrazioni

Lamezia Terme: domenica chiusura dell’anno giubilare in cattedrale

A Salice il Villaggio del Presepe animato

Natale ad Africo: laboratori creativi per bimbi e famiglie

Abbentu dei Mattanza: il canto della Natività a Borgo Nocille

Pensare l’Europa oggi: a Catanzaro un dialogo pubblico tra passato e futuro

Nei prossimi giorni in provincia di Reggio Calabria Daniele Silvestri, I Gemelli di Guidonia e Paolo Belli con la sua Big band

Falcomatà: “A Catona da oltre trent’anni nessuno resta solo per il pranzo di Santo Stefano”

Parking card a Cosenza: rinnovo entro il 31 dicembre

ASP di Crotone, consuntivo 2025. Il Commissario Calamai: “Un percorso di riorganizzazione e rafforzamento dei servizi costruito grazie a un impegno collettivo”

Porti calabresi, FIT CISL Calabria: positiva la riduzione delle tasse di ancoraggio decisa dall’AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Felici & Conflenti – Edizione Invernale 2025. Dal 27 al 29 dicembre a Conflenti (CZ). Tra gli ospiti, studiosi come Vito Teti e Domenico...

Dal 27 al 30 dicembre l’esperienza guidata nel cuore del Teatro Politeama di Catanzaro

Referendum sulla giustizia: a Lamezia Terme un incontro pubblico per informare e dialogare sulle ragioni del NO

Il 30 dicembre Il Grinch al “Cilea” di Reggio Calabria

A Cassano il Capodanno parla ai giovani nel segno della musica e della sicurezza. Special guest: Samurai Jay. Ad aprire la serata lo show...

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook