Europa a casa, pubblicato online il report con i bandi di ottobre

È stato pubblicato il report di ottobre di “Europa a casa”, il servizio ideato e promosso dall’europarlamentare calabrese Giusi Princi con l’obiettivo rendere le opportunità europee di finanziamento accessibili a tutti.

Il report, pubblicato sull’apposita piattaforma web www.europaacasa.eu, raccoglie tutti i bandi attivi, diretti e indiretti, finanziati dall’Unione europea e dedicati a giovani, agricoltori, imprese, enti locali, artisti, associazioni, ordini professionali, scuole, università e cittadini.

Tra le iniziative segnalate, particolarmente rilevanti sono i bandi che finanziano progetti di formazione digitale e accompagnamento al lavoro per giovani e donne. Il report presenta, inoltre, opportunità concrete per lo sviluppo territoriale innovativo, grazie ad avvisi e bandi che abbracciano ambiti chiave come salute, sostenibilità ambientale e inclusione sociale.

Il report di Europa a casa, oltre a essere pubblicato sul sito ufficiale, è anche diffuso attraverso le pagine social dell’eurodeputata Giusi Princi (Instagram @giusi.princi; Facebook @Giusi Princi; X @giusi_princi) che richiamano sistematicamente gli avvisi più significativi.