Expo Fata 2025, Unpli Calabria al fianco della Fondazione Mancuso

L’Unpli Calabria e la Fondazione Eugenio Mancuso hanno tenuto una conferenza congiunta per presentare le iniziative che accompagneranno Expo Fata 2025, la grande kermesse espositiva in programma il 4 e 5 ottobre prossimi presso il Comalca di Catanzaro. L’evento, fortemente voluto dalla Fondazione Mancuso, punta a promuovere le attività e le risorse turistiche e agricolo-ambientali della Calabria.

Nel corso della conferenza è stato richiamato il protocollo d’intesa già sottoscritto tra Unpli Calabria e Fondazione Mancuso, presiedute rispettivamente da Filippo Capellupo e Francesco Granato, che pone al centro la collaborazione su tre assi strategici: la promozione delle produzioni agricole e agroalimentari, lo sviluppo di un turismo sostenibile e la tutela dell’ambiente.

Expo Fata 2025 sarà quindi un’occasione unica per mettere in rete associazioni, enti locali, mondo accademico e imprese, con l’obiettivo di costruire un modello di crescita capace di unire innovazione e tradizione. L’Unpli Calabria, forte della presenza capillare delle Pro Loco sul territorio, si pone come partner naturale della Fondazione Mancuso nel percorso di preparazione e di diffusione culturale della manifestazione, contribuendo a dare voce alle comunità locali e a rafforzare l’immagine di una Calabria accogliente e protagonista.