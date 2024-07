Napoli (Confapi): “Investimento Baker Hughes opportunità unica”

“L’investimento di Baker Hughes rappresenta un’opportunità unica per la crescita e lo sviluppo di questo territorio per l’indotto che questo genererà anche a beneficio delle piccole e medie imprese” questo il pensiero del Presidente di Confapi Calabria, Francesco Napoli. La confederazione della piccola e media industria privata, da lui guidata, è pienamente cosciente delle peculiarità e delle caratteristiche del tessuto imprenditoriale regionale, ecco perchè l’investimento di Baker Hughes rappresenta un volano per la crescita e lo sviluppo del territorio calabrese per l’indotto che questo genererà anche a beneficio delle piccole e medie imprese. Da poco si è riunita proprio in Calabria la Giunta nazionale della Confapi, preceduta da un importante e proficuo incontro con il Governatore Occhiuto. Un segnale di grande interesse per la nostra regione ma è fondamentale creare le condizioni per rendere conveniente investire sul nostro territorio. Il rispetto delle regole è alla base di un qualsiasi programma di investimenti che richiedono però tempi certi della burocrazia e l’apertura delle amministrazioni comunali ad ogni possibilità di crescita e sviluppo. La storia di Confapi Calabria dimostra come l’obiettivo precipuo della confederazione sia sempre stato quello di attirare investimenti per attuare un cambio di paradigma, per cambiare la storia economica e sociale della Calabria “Impossibile pensare di colmare il gap tra la nostra regione e il resto dell’Italia in termini di Pil, reddito procapite e di livelli occupazionali solo con l’assistenzialismo” – afferma Napoli – “lavoro e occupazione sono elementi chiave per contrastare anche il dramma dello spopolamento. La Calabria ha bisogno di investimenti come quello della Baker Hughes per curare la sua malattia strutturale, il divario di produttività, restituire fiducia e ridare slancio alle sue energie vitali a partire dal capitale umano” È difficile ipotizzare un rilancio effettivo dell’economia del paese senza focalizzare l’attenzione sulle strategie e le politiche che stimolano gli investimenti pubblici e privati. “Ma per il rilancio degli investimenti siamo consapevoli della necessità di fare sistema lavorando soprattutto per risolvere quei problemi e quelle resistenze che non rendono conveniente l’attenzione delle multinazionali verso una determinata area geografica. La nostra confederazione – conclude Napoli – sosterrà il progetto della Baker Hughes, perché siamo convinti che aprirà la strada ad ulteriori investimenti. Siamo e saremo sempre dalla parte di chi produce”