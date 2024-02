Intimidazione a Callipo, Furgiuele (Lega): “Si rimetta in funzione video sorveglianza. No a scaricabarile”

“La solidarietà istituzionale a Callipo, se non accompagnata da azioni concrete, serve a poco. Questa mattina ho fatto un sopralluogo nell’azienda vanto del territorio lamentino con Pippo Callipo, a distanza di qualche settimana dal vile atto intimidatorio. È evidente che si debbano riattivare gli impianti di video sorveglianza. La mancanza di funzionalità delle telecamere, nonostante passati investimenti, è palese. Una vergogna in un bacino produttivo essenziale per la Calabria. Servono interventi immediati da parte di Regione, Comune e tutti gli enti competenti. Azioni tempestive per garantire sicurezza, attrarre investimenti ed evitare che gli imprenditori considerino di abbandonare la nostra regione, che non può perdere di attrattività. No a lungaggini burocratiche, sì ad azioni mirate per le quali mi attiverò anche con una serie di azioni parlamentari. Dobbiamo contrastare ogni ambiguità amministrativa e gli scaricabarile”.

Così il vice capogruppo della Lega alla Camera, il deputato calabrese Domenico Furgiuele.