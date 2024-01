Agroalimentare, Rota (Fai-Cisl): “Bene associazione ‘Mediterranea’, purché incrementi anche il valore del lavoro”

“Congratulazioni a Confagricoltura e Unione Italiana Food per la collaborazione avviata con il progetto ‘Mediterranea’: ci auguriamo che questa nuova associazione possa incrementare il valore delle filiere agricole e della trasformazione alimentare e di conseguenza far crescere anche quello del lavoro, con un impatto positivo su salari, stabilità occupazionale e qualità del lavoro”.

Lo afferma in una nota il Segretario Generale della Fai-Cisl Onofrio Rota riguardo la nascita dell’associazione “Mediterranea” annunciata oggi da Confagricoltura e Unione Italiana Food.

“L’associazione – commenta Rota – da come apprendiamo serve a promuovere il nostro agroalimentare soprattutto all’estero e con gli accordi di filiera: in questo senso è un progetto che condividiamo e sul quale siamo pronti a contribuire, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, nell’ottica di generare nuova e migliore occupazione in un comparto sempre più strategico per il Paese”.

“Come già accaduto con altri accordi tra associazioni – conclude il sindacalista – è importante che il mondo agricolo e quello alimentare trovino margini di azione comune anziché contrapposizione: è nell’interesse di tutto il Paese fare sistema per tutelare il Made in Italy e garantire cibo e sicurezza alimentare, per cui auguriamo buon lavoro alla neonata associazione ribadendo l’importanza di tenere al centro dell’attenzione i lavoratori e le lavoratrici che in questi anni hanno contribuito, anche con tanti sacrifici, a far crescere il settore oltre i 600 miliardi di valore e oltre i 60 miliardi di export”.