Agenda Sud, Furgiuele (Lega): “Risorse aggiuntive per assunzione nuovi docenti calabresi. Grazie Valditara”

“Grazie al buon lavoro della Lega e del Ministro Valditara, in arrivo ingenti risorse alla Calabria per l’assunzione di nuovo personale docente fino alla fine dell’anno scolastico. Un decreto attuativo di 8 milioni di euro complessivi per alcune regioni del Mezzogiorno, nell’ambito del progetto Agenda Sud che vuole combattere il divario territoriale tra le varie zone del Paese e come sottolineato dal nostro Ministro dell’Istruzione e del Merito dando a tutti i ragazzi le stesse opportunità formative. Avanti così per il bene dei nostri ragazzi, il nostro futuro”.

Così il vice capogruppo della Lega alla Camera, il deputato calabrese Domenico Furgiuele.