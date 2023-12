Partecipazione Sicilia-Calabria a spese per il Ponte sullo Stretto, Salvini: “Mi sembra più che ragionevole”

“Che ci sia una compartecipazione seppur minima di Sicilia e Calabria mi sembra più che ragionevole”.

Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Radio 24 a proposito del cambiamento del metodo di finanziamento del Ponte sullo Stretto con una parte dei fondi destinati alle due regioni.

“Se Sicilia e Calabria ci mettono, ad ora, il 10% e lo Stato il 90%, è giusto”. Non è un’opera pubblica che unirà solo le due regioni perchè tutta l’Italia ne gioverà. Secondo uno studio di Openeconimics, 20 miliardi di Pil in più all’anno” e la Lombardia prima in termini di benefici.

“E’ chiaro che per Sicilia e Calabria cambierà il mondo”, ha ribadito sottolineando che non ci sarà solo il ponte ma che “altre decine di miliardi” saranno investiti nelle due regioni.