Sanità, FIL: “Finalmente la Calabria si allinea al resto d’Italia con la nascita di Azienda Zero”

“Finalmente la Calabria si è allineata al resto d’Italia con la nascita dell’Azienda Zero in sanità.

Ne avevamo chiesto l’istituzione alla compianta presidente Iole Santelli – afferma in una nota la Federazione Italiana Lavoratori – e l’avevamo reiterata al presidente Occhiuto all’atto del suo insediamento, per questo siamo particolarmente soddisfatti dell’accelerazione data da quest’ultimo nel dar vita ad uno strumento che, ne siamo certi, servirà a migliorare la capacità amministrativa delle aziende provinciali soprattutto nella razionalizzazione della spesa, fungendo da supporto alla giunta e al Commissario per il piano di rientro del debito.

Potrebbe sembrare un passo indietro rispetto al dettato normativo che prevedeva l’autonomia nella gestione delle varie aziende ma, alla luce delle performance negative degli ultimi decenni che hanno relegato la nostra regione all’ultimo posto in Europa rispetto ai LEA e alla necessità di contenere la spesa o meglio di spendere al meglio le risorse disponibili, siamo certi che sia la strada giusta da percorrere.

Per questo auguriamo buon lavoro a quanti andranno a costituire l’ossatura di questa nuova azienda – conclude la nota – ricordandogli le responsabilità di cui si faranno carico”.