Europa-Regioni: da Bruxelles parte il Piano d’Azione per rilanciare il turismo in Calabria

E’ partita in Belgio una campagna di promozione della Regione Calabria affidata alla Camera di Commercio belgo-italiana.

Obiettivo: far (ri)scoprire il turismo nella Regione. Il piano d’azione prevede diverse attività promozionali che avranno luogo proprio durante il corso di ottobre e novembre, in Calabria e in Belgio, e che saranno rivolte agli operatori belgi del settore turistico, ai giornalisti, ai blogger e agli influencer, passando per i soggetti istituzionali e il pubblico generale.

La Camera di Commercio belgo-italiana ha già concluso un mediatour in Calabria coinvolgendo giornalisti belgi che si occupano di turismo che hanno avuto l’opportunità di scoprire diverse destinazioni turistiche, dalla costa ionica alla Sila, fino alla costa tirrenica e Reggio. Il 16 novembre, invece, è in programma uno spettacolo letterario-musicale all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, incentrato sulla tematica del “turismo di ritorno”, per riavvicinare i belgi di origine calabra alle proprie radici.

Infine, il 21 novembre, si terrà, sempre nella capitale belga, una cena di gala che avrà come protagonista le eccellenze enogastronomiche della regione cura di uno chef calabrese.