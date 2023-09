“Primizie del libro di storia dell’arte in Italia”, tutto pronto per il ciclo di incontri e webinar sui beni culturali in Calabria

Dal 2 ottobre al 6 novembre si terrà il ciclo di incontri e webinar “Primizie del libro di storia dell’arte in Italia” organizzato nell’ambito del progetto Premio “Emilia Zinzi” per la storia dell’arte – Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Calabria III (PAC Calabria 2014-2020, azione 6.8.3).

La rassegna, curata da Giovanna Capitelli e Maria Saveria Ruga, vuole esplorare la storia dell’arte militante attraverso la presentazione di sei recenti pubblicazioni, occasioni preziose per promuovere il confronto tra specialisti di molte discipline, provenienti da università italiane e straniere, da musei e istituti di ricerca.

“Primizie del libro di storia dell’arte in Italia” è solo l’ultima iniziativa nata in seno al progetto finanziato dalla Regione Calabria e sostenuto dall’associazione culturale intitolata a Emilia Zinzi (1921-2004), una delle figure di rilievo della scena culturale calabrese del secondo Novecento, una ‘sentinella della memoria’ nella storia del patrimonio artistico e architettonico italiano. La storica dell’arte calabrese, grazie al suo operato all’interno delle istituzioni, alle sue battaglie per la consapevolezza dell’importanza del patrimonio culturale calabrese e all’ampiezza dei suoi studi messi a disposizione della comunità scientifica, ha contribuito con inesauribile impegno a ricostruire la cultura dei territori e all’apertura della storiografia verso la storia delle arti in Calabria.

Questa iniziativa – destinata a un pubblico ampio e orientata a creare una comunità sempre più vasta ed eterogenea intorno al Premio “Emilia Zinzi”, giunto alla sua seconda edizione – vuole gettare luce sulla storia dell’arte nelle sue più diverse pratiche contemporanee, contribuendo alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano attraverso la promozione di nuove pubblicazioni storico-artistiche.

Attraverso i prossimi incontri in agenda si intende aprire un’ulteriore finestra sul mondo degli storici dell’arte, degli storici dell’antichità, degli archeologi e promuovere la cultura del territorio, la geografia artistica, la potenza della materialità dell’opera d’arte congiunta con il paesaggio, con il centro urbano, con la dimensione ambientale e contestuale del dipinto, della scultura, del monumento, dell’architettura.

IL PROGRAMMA:

Si parte lunedì 2 ottobre, alle 18.00, con Susanne Adina Meyer e il suo Cenerentola a scuola. Il dibattito sull’insegnamento della storia dell’arte nei licei (1900-1943) (Macerata, EUM, Edizioni dell’Università di Macerata, 2023). Nel corso del webinar l’autrice dialogherà con Maria Saveria Ruga.

Al centro dell’incontro di venerdì 13 ottobre, invece, ci sarà il volume La famiglia nella pittura italiana dell’Ottocento. Ritratto di gruppo e scena di genere (Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale – Collana Geografie artistiche, 2023) di Ilenia Falbo. Appuntamento alle 18.30 presso il Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro dove Leonardo Passarelli modererà il dialogo tra l’autrice e Amaya Alzaga Ruíz, Giovanna Capitelli e Antonella Salatino. Nella stessa occasione si svolgerà una visita guidata della mostra Capolavori svelati. Catanzaro tra patrimonio artistico pubblico e collezionismo privato ospitata negli stessi spazi.

Anche sabato 14 ottobre, alle ore 21.00, si terrà un incontro in presenza presso il Castello Aragonese Murat di Pizzo (VV) in cui Lorenzo Riccardi – autore del testo Corpus della pittura bizantina in Calabria (Soveria Mannelli, Rubbettino, 2021) vincitore della prima edizione del Premio “Emilia Zinzi” – dialogherà con Francesco A. Cuteri. L’appuntamento si inserisce all’interno del workshop itinerante Paesaggio e Fotografia II.

Lunedì 23 ottobre, alle ore 18.00, si torna online con il webinar su Le Stanze di San Benedetto. La quadreria di Montecassino da Urbano VIII al Novecento. Catalogo generale delle opere (XV-XVIII secolo) (Roma, Artemide Editoriale, 2023) di Mauro Vincenzo Fontana. L’autore dialogherà con Giovanna Capitelli.

Il webinar di lunedì 30 ottobre, ore 18.00, sarà dedicato alla presentazione dei contributi contenuti nel supplemento speciale 2019 della «Rivista Storica Calabrese» intitolato Archivi fotografici, storia dell’arte e tutela. Per Emilia Zinzi. Atti delle giornate internazionali di studio (Catanzaro-Roccelletta di Borgia, 2019) e curato da Maria Saveria Ruga. Con la studiosa si confronteranno Giorgia Gargano e gli autori e le autrici dei testi.

Il ciclo di incontri si concluderà lunedì 6 novembre, alle ore 18.00, con la presentazione del n. 170/2 (2022) di «Quaderni storici» dal titolo Storici dell’arte, tutela e territorio nell’Italia degli anni ’70. Nel corso del webinar le curatrici Giovanna Capitelli e Gelsomina Spione dialogheranno con Liliana Barroero, Orietta Rossi Pinelli e con gli autori e le autrici.

INFORMAZIONI:

Per partecipare a tutti i webinar della rassegna basterà collegarsi al seguente link: https://meet.google.com/vbu-nuoo-jnx. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti scrivere a acemiliazinzi@gmail.com.