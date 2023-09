Minacce social a Salvini, Mancuso: “Non si farà intimidire da linguaggio d’odio”

“Nulla e niente va sottovalutato ed è auspicabile che il responsabile delle minacce al ministro Salvini sia individuato nel più breve tempo possibile. Assicurare la libertà di opinione è uno dei doveri fondamentali della Repubblica.

Il dinamismo di Matteo Salvini e il suo essere un ‘politico del fare’ che punta a modernizzare il Paese in sintonia con le istanze di cambiamento della società civile, da Nord a Sud, può anche non piacere all’autore delle minacce e a chi intende tutelare lo status quo perchè nulla cambi. Ma debbono farsene una ragione e rendersi conto che il leader della Lega non si lascia intimidire dal linguaggio dell’odio che non concepisce avversari ma nemici”.

Così, in una nota, il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso