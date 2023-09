Il messaggio di auguri per l’inizio del nuovo anno scolastico dell’onorevole Straface: “Siate felici e fiduciosi, ogni inizio è come una finestra che si apre sul futuro”

“Carissimi studenti, un anno scolastico che inizia, è come una finestra che si apre sul futuro. Ed è normale che l’inizio di ogni cosa, racchiuda in sé tante aspettative, tanti sogni, tante speranze e talvolta anche preoccupazioni. Siate felici e fiduciosi, la vostra scuola è il luogo nel quale trascorrerete ore fondamentali per la vostra crescita e lo farete accanto ai vostri compagni. Per molti di voi, oggi è l’inizio di una grande avventura fatta di conoscenza e relazioni umane e per gli studenti più grandi, è un giorno di conferme e incontri; abbiate sempre a cuore la vostra scuola perché è il luogo indispensabile ed insostituibile, nel quale crescere a livello umano, culturale e sociale. A tutti voi studenti, ai Dirigenti scolastici, al corpo docente ed al personale tutto, arrivi il mio più grande augurio per questa nuova avventura ricca di emozioni, sono certa che sarà un meraviglioso anno scolastico.”

Lo dichiara in una nota l’Onorevole Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione, Istruzione scolastica e universitaria.