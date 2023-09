Gli auguri di Mangialavori a Gratteri: “Porterà con sé bagaglio di esperienza in una terra bella e difficile come la Calabria”

“Al procuratore Nicola Gratteri rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo, prestigioso incarico che andrà a svolgere alla guida di una delle Procure più importanti d’Italia, quale è quella di Napoli”. Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia e presidente della commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori.

“Il procuratore Gratteri, forte di un lavoro lungo decenni sempre in prima linea – aggiunge Mangialavori – porterà con sé un bagaglio di esperienza maturata in una terra bella e difficile come la nostra Calabria. Al dottor Gratteri, da cittadino calabrese prima che da rappresentante istituzionale, giungano dunque i miei più sentiti auguri”.