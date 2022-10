Protesta al Consiglio regionale per sblocco assegnazione alloggi per emergenza abitativa Reggio Calabria

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il 20 ottobre gli enti riuniti nell’Osservatorio sul disagio abitativo insieme ad un nutrito gruppo di famiglie hanno manifestato sotto la sede del Consiglio Regionale perché a Reggio Calabria decine di nuclei familiari in emergenza abitativa attendono da anni l’assegnazione di un alloggio, ma la Giunta Regionale, nonostante le costanti sollecitazioni, da tre mesi non emette la delibera che, per legge, autorizza il Comune ad assegnare loro gli alloggi.

Dopo oltre quattro anni dall’avvio ( gennaio 2018) di un percorso comunale, fatto di enormi ritardi, continui rinvii, errori e un regolamento con molti limiti, le assegnazioni degli alloggi per le famiglie in emergenza abitativa continuano ad essere bloccate , questa volta, dalla Giunta Regionale .

L’11 luglio 2022 il Comune di Reggio Calabria, dopo un anno dalla richiesta ricevuta dalla Regione, ha trasmesso all’Ufficio Erp della Regione Calabria i dati richiesti di 18 alloggi comunali e 39 alloggi Aterp disponibili all’assegnazione ( quelli Aterp sarebbero da ristrutturare), chiedendo l’emissione della delibera di Giunta necessaria per avviare le assegnazioni. Visto che la Regione non ha provveduto ad effettuare la delibera richiesta, l’1 agosto scorso l’Osservatorio sul disagio abitativo ha sollecitato , via pec, la Giunta Regionale e l’ufficio Erp regionale descrivendo la gravissima situazione di emergenza abitativa esistente nel Comune di Reggio Calabria . Non avendo ricevuto alcuna risposta l’Osservatorio sul disagio abitativo l’1 settembre scorso ha rinnovato, via pec, il sollecito alla Regione. A questo secondo sollecito l’Ufficio Erp della Regione ha risposto dichiarando di non aver mai ricevuto dal Comune di Reggio Calabria la lettera con i dati richiesti , che sono necessari per l’emissione della relativa delibera. Dopo questa risposta l’Osservatorio sul disagio abitativo ha presentato al Comune di Reggio Calabria un accesso agli atti con il quale ha avuto copia della lettera effettivamente trasmessa alla Regione l’11 luglio 2022 e la relativa ricevuta pec di avvenuta consegna . L’11 settembre 2022 l’Osservatorio sul disagio abitativo ha trasmesso all’Ufficio Erp della Regione ed alla Giunta Regionale la lettera del Comune di Reggio Calabria con la relativa ricevuta pec, sollecitando ancora una volta l’emissione della delibera . A questa terza lettera, che smentisce la dichiarazione che il Comune non ha inviato la lettera di richiesta ufficiale, la Regione non ha risposto. Si è continuato a sollecitare la Regione con frequenti telefonate, ma dai pochi contatti avuti con l’Ufficio di Presidenza le risposte sono state che è il Settore Erp che deve provvedere alla pratica. Ma il Settore non risponde al telefono.

Mentre la Regione continua a bloccare le assegnazioni, ricordiamo che le famiglie in emergenza abitativa sono le 28 risultate vincitrici della graduatoria pubblicata nel dicembre 2020 ed un centinaio che hanno presentato la domanda, ma la loro istanza non è stata ancora inserita nella graduatoria perché questa non è stata mai aggiornata negli ultimi due anni. Si tratta di famiglie che vivono gravi condizioni alloggiative e di famiglie già sfrattate, che non hanno più una casa e che non avendo le risorse per garantirsi un affitto sul mercato sono costrette in una condizione abitativa di estrema precarietà. Una condizione insostenibile e disumana che distrugge la vita di famiglie e persone che già si trovano in una situazione di debolezza, al punto che una delle persone in graduatoria ha tentato di suicidarsi. Pertanto, con la manifestazione gli enti riuniti nell’Osservatorio hanno chiesto nuovamente alla Giunta Regionale di emettere, in tempi brevi, la delibera di Giunta che autorizzerà il Comune ad avviare le assegnazioni degli alloggi. Dopo tre ore di protesta la senatrice Tilde Minasi ha raggiunto i manifestanti dichiarando che nei primi giorni della prossima settimana la Giunta Regionale provvederà ad approvare la delibera richiesta e lei personalmente ne darà notizia agli Enti dell’Osservatorio”.

Un Mondo Di Mondi

CSOA Angelina Cartella

Reggio Non Tace

Società dei Territorialisti/e Onlus

Ancadic