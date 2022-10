Covid: in Calabria 722 nuovi casi e 5 morti in 24h

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 575240 (+722) rispetto a ieri. Il tasso di positività si attesta, quindi, al 16,67%.

Attualmente i positivi in Calabria sono 10.582 (-146 rispetto a ieri); di questi, 10.431 sono in isolamento (-146 rispetto a ieri), 142 ricoverati (-2 rispetto a ieri), e 9 in rianimazione (+2 rispetto a ieri). Nella giornata odierna si registrano 863 guariti, che portano il numero complessivo a 561.609, e 5 morti, per un totale di 3.049 deceduti dall’inizio della pandemia.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3875980 (+4.331).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2422 (24 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2394 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 95945 (95562 guariti, 383 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 4655 (76 in reparto, 2 in terapia intensiva, 4577 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 163758 (162429 guariti, 1329 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 461 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 453 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56143 (55876 guariti, 267 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2072 (23 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2046 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 192825 (191962 guariti, 863 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 716 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 707 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49139 (48951 guariti, 188 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica :”Oggi si registrano 353 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 351 unità e non 353 in quanto 2 pazienti sono stati trasferiti dall’AO di Cosenza, rispettivamente, all’Ospedale Bambin Gesù di Roma e all’ AO Mater Domini di Catanzaro. Nel setting fuori regione si registrano: 3 nuovi casi a domicilio e 4 guariti”.