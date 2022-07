Caro-energia, consigli utili per risparmiare sulla bolletta della luce

In un momento storico in cui le famiglie sono gravate da un netto aumento delle spese legate al consumo di energia, avere a portata di mano un vademecum su come ridurre i consumi e i costi della luce può rappresentare un vero toccasana per le proprie tasche.

Tante volte, infatti, la caccia alle offerte luce più vantaggiose non è sufficiente a registrare un risparmio importante.

Perché questo vada in porto, è necessario ridurre i consumi, oltre che i costi, e rivedere un po’ le proprie abitudini, considerando anche le alternative che il mercato dell’energia mette a disposizione per rendere più sostenibile questa spesa.

Vediamo in che modo, quindi, è possibile risparmiare sulla bolletta della luce, senza complicarsi troppo la vita.

Quanto consumi attualmente?

Se non hai idea di quanta energia elettrica consumi, sarà difficile agire sulle aree di maggiore criticità, per ridurne la quantità.

Farsi un’idea generale di quanta energia elettrica viene utilizzata in casa e in quali fasce orarie certamente è un buon punto di partenza per integrare nuove e più virtuose abitudini di vita, in grado di farti consumare meno.

Esistono online molti strumenti di misurazione facilmente scaricabili e utilizzabili, se preferisci il fai da te. Diversamene si possono scaricare App di auditing o ci si può rivolgere a un professionista esperto, per ricevere un dato più preciso.

Una volta che ti sarai costruito un quadro chiaro dei consumi, lavorare sulle aree di maggiore inefficienza sarà più semplice.

Quali abitudini adottare per risparmiare sulla luce

Per iniziare, controlla sempre che le luci siano spente quando non occupi determinate stanze o sei fuori casa. Può sembrare un consiglio scontato, ma in molti casi non lo è. Un semplice “torno presto”, unito a luci perennemente accese, può gravare sui costi dell’energia elettrica, se perpetrato nel tempo.

Anche la tipologia di lampadine impiegate fa la differenza. Le luci a LED, infatti, consentono di risparmiare sulla bolletta, sono più efficienti e possono durare fino a 25 volte di più.

Anche i dispositivi elettronici lasciati in standby, invece che spenti completamente, incrementano il consumo di elettricità. Un’ottima soluzione, in questo senso, è rappresentata dalla multi-presa con controllo a distanza, che spegne automaticamente tutti i dispositivi a questa collegati e non in uso, dopo un certo periodo di tempo.

Agisci su lavatrice e frigorifero in modo da ottimizzarne l’utilizzo e ridurre i consumi. In questo senso, è bene avviare una lavatrice solo quando il cestello è pieno e non solo per pochi capi d’abbigliamento e stenderli al sole è certamente più sostenibile che impiegare un’asciugatrice.

Stesso discorso vale anche per le temperature. Un lavaggio a temperature inferiori costa meno rispetto a un ciclo a 90°.

La regolazione della temperatura riveste un ruolo cruciale anche nell’impiego del frigo o del freezer, per cui impostare un numero di gradi pari a circa 1,5° per il frigo e -18° per il freezer, permette senza dubbio di risparmiare energia.

In questo senso è bene stare attenti anche alla frequenza con cui viene aperto lo sportello del frigo, specie in estate. Se aperto troppo spesso, infatti, questo tenderà a disperdere il fresco e assorbire più energia per mantenere la temperatura costante.