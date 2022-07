Inps, al via piano logistico: “Rafforzata presenza sul territorio”

L’Inps avvia il programma di razionalizzazione logistica delle proprie sedi con investimenti per 37,1 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare i servizi sul territorio, l’efficienza funzionale ed energetica degli edifici ed ottenere risparmi di gestione. Lo fa sapere l’Istituto di previdenza, spiegando che gli interventi sono stati deliberati dal Consiglio di amministrazione nel corso della seduta del 27 luglio, seguendo finalita’ di natura sociale ed economica quali. In particolare, il rafforzamento del radicamento delle strutture sul territorio per favorire il rapporto con cittadini e imprese; l’aumento della quota di immobili strumentali di proprieta’; il miglioramento del livello di funzionalita’, accoglienza, sicurezza ed efficienza energetica degli uffici territoriali a favore dei cittadini e del personale dell’Istituto; il contenimento delle spese di gestione, con particolare riguardo agli oneri di locazione passiva. Si tratta, spiega ancora l’Inps, di 18 interventi che interessano le sedi provinciali e le agenzie dell’Istituto presenti in 10 Regioni del territorio nazionale: Roma, Torino, Trieste, Venezia, Pavia, Cremona, Reggio Calabria, Teramo, Messina, Viterbo, Fermo, Aversa, Pozzuoli, Montebelluna, Terracina e Pomezia. Una volta completati, gli interventi produrranno un risparmio di oneri gestionali pari a 13,7 milioni di euro annui, con un payback period dell’investimento pari a soli 2,7 anni.