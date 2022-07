Dalla Calabria parte sfida per transizione energetica: in 7 anni 7700 impianti fotovoltaici

Energie rinnovabili, 7 mila e 700 impianti fotovoltaici residenziali per una potenza di picco di circa 37 MW, realizzati in soli 7 anni. Sono, questi, gli importanti numeri registrati dalla Società Main Solution Srl; un autentico modello che dalla Calabria lancia la sfida alla transizione energetica.

Numeri e risultati da record, frutto della passione e della competenza di quanti condividono ed animano il progetto promosso dalla società con sede a Catanzaro e sede operativa a Crosia, saranno al centro della prima convention internazionale che si terrà venerdì 22 luglio ad Amsterdam, alla presenza di oltre 60, tra management, dipendenti ed addetti ai lavori.

Una città del nord Europa come location dell’evento. La scelta – dichiara Daniele Cipollina di Adv Maiora – non è un caso. Vuole sottolineare sia la natura che la visione internazionale dell’Azienda, che partendo dalla Calabria è riuscita, unendo le capacità logistiche alle competenze professionali, a diventare in questi anni leader nazionale nel settore non solo del fotovoltaico residenziale ma di tutta la filiera delle energie rinnovabili.

L’emozione – prosegue – è il filo conduttore dei diversi momenti che scandiranno la convention. Come società di comunicazione integrata – continua Cipollina – continuiamo a credere che sia questa la chiave per trasmettere informazioni e ottenere ottime performance sia sul piano delle relazioni, che sul piano professionale. L’organizzazione di eventi è un elemento strategico nella comunicazione e nel marketing corporate, pianificazione, strategia e creatività sono elementi indispensabili per il successo di un evento aziendale.

L’incontro di Amsterdam – prosegue Cipollina – sarà un’occasione per analizzare quanto è stato fatto in passato e quanto ancora si dovrà realizzare. Dai piani di investimento europeo proiettati all’indipendenza energetica, passando dall’aumento del costo dell’energia. Sono, questi, tutti aspetti che hanno creato un incentivo non solo economico, ma soprattutto culturale sull’importanza dell’efficientamento energetico e sull’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Impegno che nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa che l’azienda continua a portare avanti.

La Main Solution Srl è una società che nasce nel 2015 dalla sinergia di aziendalisti, tecnici e progettisti appassionati di rinnovabili, progettazione elettrica e sicurezza, che dopo anni di esperienza in Italia, Sud America e Sud Africa, presso diverse aziende nel settore, hanno deciso di dar vita ad una realtà capace di affacciarsi sullo scenario italiano ed internazionale con l’esecuzione di commesse sempre più impegnative.