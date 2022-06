Meridione, sottosegretaria Nesci: “A breve CIS Calabria per ripartenza territorio”

“Sappiamo bene che i problemi ci sono, vanno affrontati ma dobbiamo viaggiare all’unisono, fare squadra e sintesi se vogliamo far crescere ed emancipare il nostro territorio e quindi evitare scelte miopi. La formazione permanente in ogni ambito della società è perciò fondamentale, deve vedere anche importanti investimenti e soprattutto ricevere attenzione dalla classe dirigente e politica. Dal lato del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale sto spingendo molto affinché si rafforzi la formazione degli Enti Locali per una riqualificazione delle competenze. Bisogna infatti investire nel capitale umano, nelle persone. A breve, inoltre, chiuderò il Cis Calabria uno strumento di cambiamento che potrà rendere la nostra Regione protagonista della ripartenza del Mezzogiorno e del Paese. Con questo contratto, rispondiamo alla volontà di ascoltare le reali esigenze dei territori per rendere fruibile a tutti l’enorme patrimonio naturale, artistico e culturale della Calabria”.

Così la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci (M5S) oggi al Villaggio Sud Agrifest a Taurianova intervenendo ad un dibattito sul Meridione insieme a diversi esponenti politici e della società.