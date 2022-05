Antimafia e delegazione europea, Morra: “Primo passo in avanti per la creazione di una Commissione antimafia europea”

«Oggi, la Commissione parlamentare antimafia ha avuto l’onore di ricevere la visita di una delegazione del Parlamento europeo per un importante momento di confronto». Lo afferma in una nota il Presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, che prosegue – «durante il dibattito è emersa la volontà comune di attivare una cooperazione istituzionale con il fine di esportare le best-practices nella lotta alla mafia ed alla criminalità organizzata nei Paesi membri dell’Unione attraverso a possibile istituzione di una Commissione antimafia europea».



«Questo è solo il primo di successivi momenti di confronto – prosegue il Presidente Morra – pertanto sono onorato di aver ricevuto per primo fra i Paesi membri dell’Unione la vista di questa folta rappresentanza istituzionale, questi segnali ci dicono che finalmente l’Europa inizia a comprendere l’importanza di una sinergica cooperazione internazionale nella lotta alla mafia ed alla criminalità organizzata».

Il Presidente Morra conclude: «E’ chiaro a tutti ormai che questo cancro ha esteso le sue metastasi varcando i confini nazionali ed invadendo Paesi e settori economici sempre diversi e permeabili, ad iniziare dai fondi del PNRR che, in forme diverse, verranno impiegati in tutta Europa. A riguardo, servirà tenere alta l’attenzione ed adottare misure all’avanguardia per non sottrarre importanti risorse all’economia sana a vantaggio di quella criminale».

La delegazione odierna e che ringrazio a nome della Commissione parlamentare antimafia era composta da Monika Hohlmeier Presidente della Commissione per il controllo dei bilanci, Tomáš Zdechovský, Isabel García Muñoz e Caterina Chinnici vicepresidenti della Commissione per il controllo dei bilanci, Matteo Adinolfi membro della Commissione per il controllo dei bilanci e Sabrina Pignedoli membro Commissione giuridica e Commissione per il controllo dei bilanci.