Progetto di Assoutenti contro i rifiuti in spiaggia in Calabria

Arriva anche in Calabria “Costruiamo Circol@are” il progetto promosso da Assoutenti in collaborazione con Enea, Ispra, Corepla e Coldiretti Pesca, che partirà questa estate e andrà avanti tutto l’autunno in diversi approdi turistici italiani e finalizzato a ridurre i rifiuti plastici e salvaguardare il nostro mare attraverso l’educazione ambientale dei più giovani.

Una iniziativa che vedrà coinvolti in prima persona i pescatori della Calabria attraverso iniziative itineranti e laboratori con le scuole della regione che interesseranno diverse località di mare del territorio.