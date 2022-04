36esimo Premio Nazionale “Troccoli Magna Graecia”: attivato il gruppo dei partners istituzionali per la promozione culturale dei territori

Nell’ambito della 36esima edizione del Premio Nazionale “Troccoli Magna Graecia” è nata una iniziativa di supporto alla promozione culturale: una rete che funga da impulso per gli attrattori culturali, paesaggistici e naturalistici esistenti non solo sul territorio comunale di Cassano ma allargato ai comuni e alle istituzioni che operano sui territori dell’arco jonico cosentino, della Sibaritide e del Pollino.

Si tratta del gruppo di “Partners istituzionali per la promozione culturale dei territori”.

In pratica tali Partners attraverso propri canali, consegneranno alla segreteria organizzativa del Premio volumi, brochure, pubblicazioni, CD, o altra utile documentazione, tendente ad illustrare gli attrattori culturali delle singole aree di competenza, come aree archeologiche, beni del patrimonio storico, architettonico, artistico, librario e dei musei, per poterne assicurare la capillare diffusione tra il pubblico e i partecipanti alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai vincitori del Premio, che avverrà sabato 28 maggio nel Teatro comunale di Cassano all’Ionio.

Intanto hanno dato la propria adesione – con entusiastica disponibilità e partecipazione- il Museo diocesano e del Codex di Rossano, diretto da don Giuseppe Straface e dalla dinamica vice direttrice Cecilia Perri; il Museo “L. Noia” dell’arte olearia e cultura contadina onlus, di Trebisacce, del quale è Presidente Salvatore Noia e direttore il prof. Piero de Vita; il Comune di Cassano nelle persone del sindaco Gianni Papasso e dell’assessore alla cultura Annamaria Bianchi; il Parco Archeologico didattico “Broglio”, di Trebisacce diretto dal prof. Tullio Masneri; il Parco archeologico didattico sperimentale “Timpone Motta Macchiabate”, di Francavilla Marittima; la Diocesi di Cassano all’Jonio attraverso opportuna documentazione del Museo Diocesano di arte sacra, della Biblioteca e l’Archivio diocesani, della Basilica Minore Pontificia Cattedrale “Santa Maria del Lauro”; e l’Associazione Laghi di Sibari onlus, di Sibari presieduta da Luigi Guaragna.