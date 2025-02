Scivolone interno della Sintegra Rende che perde contro Canusium

Scivolone interno della Sintegra Rende Basket nelle fasi di play in-out del campionato di serie B Interregionale. Pagate a caro prezzo le assenze del capitano Ginefra per un gravissimo lutto familiare e per l’impiego parziale di Diouf, reduce da infortunio.

“Un momento molto particolare che dovrà essere superato con una reazione mentale e fisica. Non sarà un compito facile ma questo campionato sta dimostrando che tutto è possibile…”, il messaggio di auspicio di coach Carbone. I mezzi per risalire la china ci sono tutti.

Sono ancora una volta fatali gli ultimissimi minuti alla Sintegra Rende che, come era successo nella partita di esordio dei Play-In out in trasferta, contro il Mola, perde – questa volta tra le mura amiche – contro il Canusium.

Tabellini

Sintegra Rende 73

Canusium 79

Sintegra Rende: Gatta 13, Donnici ne, Beyrne 21, Lucadamo 2, Ballati 11, Diouf 2, Baquero 9, Facciola’ 7, De Angelis 8. All. Carbone

Canusium: Karavdic 21, Santangelo ne, Jelic 6, Gramazio 16, Galicia 2, Vernich, Monacelli 11, Vita 13, D’Amico ne, Ciociola ne, Catalano ne, Cerruti 10.

Arbitri: Catalano di Pedara e Shamsaddinlou di Messina

Note: parziali 28-21;14-16; 17-18; 14-24