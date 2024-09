La Dierre si prepara al campionato, biancoblu ospiti del Memorial Donzelli di Francavilla

Giovedì alle ore 17.15 scrimmage amichevole, nuovamente, al Palacalafiore contro la Redel Pallacanestro Viola all’interno di quello che sarà il quarto test consecutivo contro squadre di B Interregionale.

Domenica 29 settembre alle ore 17, invece, sfida da ex per il nostro Coach Peppe Cotroneo e gara da giocarsi in casa del