Trofeo Anassilao: a Reggio Calabria trionfano Ssd Unime e Infinity Crotone, aspettando la pallanuoto

Sono la Ssd Unime e la Asd Roller Infinity Crotone a vincere la IV edizione del Trofeo Anassilao per quel che riguarda il nuoto ed il pattinaggio artistico.

Le competizioni si sono svolte sabato 6 e domenica 7 dicembre al Parco Caserta Sport Village di Reggio Calabria, in attesa del torneo di pallanuoto che si svolgerà il prossimo 21 dicembre.

La manifestazione, organizzata da Italica Sport che è anche gestore del centro sportivo reggino, ha visto come ogni anno una grande partecipazione di atleti soprattutto da Calabria e Sicilia.

E in terra siciliana va quest’anno il trofeo per quel che concerne il nuoto. Lo vincono i messinesi della Ssd Unime, superando le società piazzatesi al secondo al terzo posto: la Kairos Lamezia e i padroni di casa dell’Italica Sport Reggio Calabria.

Il successo della società messinese è arrivato con 83914 punti Fina ottenuti nella classifica generale, superando i lametini (39013) e i reggini (31374). Quarto posto per l’Asd Blu Team Nuoto di Villa San Giovanni che era la detentrice del Trofeo Anassilao e quinto per Esperienza Nuoto.

A livello individuale Gabriele Mascaro (Kairos Lamezia) e Emma Arcudi (Ssd Unime) hanno vinto il Trofeo del Tiranno maschile e femminile, riservato ai vincitori dell’Australiana. La Coppa dell’Olimpo (migliore prestazione tecnica secondo il punteggio Fina) è stata vinta sempre da Emma Arcudi nel femminile e da Cristian Molonia (Ssd Unime) nel maschile.

Il Trofeo Anassilao di pattinaggio artistico è stato, invece, assegnato con una competizione riservata alle categorie Primi Passi e Giovani Promesse. La classifica è stata stilata in base ai punteggi conseguiti dai migliori dieci singoli atleti nelle diverse gare, la cui somma ha dato il risultato ottenuto dalle varie società. Secondo posto per il Cus Catania e terzo per la Società Calabria. Il Trofeo Anassilao di pattinaggio artistico torna in Calabria dopo che negli ultimi anni era sempre stato vinto da società siciliane.