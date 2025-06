Rolling Bike, Privitera fa il vuoto alla 19^ Etna Marathon, Saitta bene alla Hero Sudtirol Dolomites

Andrea Privitera vince nettamente la 19^ edizione dell’Etna Marathon, in calendario domenica 15 giugno, facendo il vuoto dietro di se. A Milo (Ct) l’atleta elite della Rolling Bike dimostra lo splendido momento di forma vincendo con quasi 6 minuti di vantaggio su Antonio Vigoroso del Team Eracle. Una vittoria in casa propria, l’Etna, che gli regala il primo posto nell’importante competizione siciliana dopo il terzo posto dello scorso anno. Per Andrea un altro successo dopo la Marathon Valle Jato, confermando gli obbiettivi di inizio stagione della Società calabra, che ha puntato sul biker catanese per le gare siciliane ed il Trofeo dei Parchi Naturali. ” “Ho partecipato a questa gara da ragazzino e adesso è una gioia per me arrivare fino alla fine a casa mia“. Commenta così la sua vittoria Andrea Privitera a fine gara. “Oggi il terreno è stato davvero duro da percorrere ed ho dovuto gestire con attenzione il mio vantaggio, ho dovuto spingere al massimo e rimanere lucido fino all’arrivo”.

Saitta e Spica impegnati alla Hero Sudtirol Dolomites in Selva di Val Gardena

Palcoscenico internazionale per gli altri due atleti della Rolling Bike. Emanuele Spica e Vincenzo Saitta hanno provato a dire la loro nella gara UCI di Selva di Val Gardena, in occasione di una delle prove più importanti del calendario mondiale delle Marathon, la Hero Sudtirol Dolomites. Una griglia di partenza con i più forti bikers del mondo che ha visto trionfare, per la terza volta, il campione d’Europa Andreas Seewal del Singer KTM Racing, davanti ad un altro mostro sacro delle Marathon, l’ex iridato Leo Paez (Soudal Leecoogan) e l’italiano Andrea Siffredi.Una prova durissima di 86 chilometri e 4500 metri di dsl. Saitta ha concluso in 4 ore e 54 minuti chiudendo la prova al 21° posto, mentre Spica in 5 ore e 3 minuti terminando la prova in 32^ posizione. Considerato il parterre dei presenti, la prestazione di Saitta, giunto 9° tra gli italiani, è da considerare un buon risultato in proiezione dei prossimi campionati Italiani.