Cosenza pallanuoto, serie C maschile: pareggio con Catania

Termina 13-13 la partita della Olio di Calabria Igp contro Guinnes Catania, valevole per il campionato di serie C della pallanuoto maschile. 3-2, 4-5, 2-3, 4-3 i parziali. A segno, per Cosenza, De Luca (6), Lento (4), Ronco (3).

Le parole del mister Gianmarco Manna. “Abbiamo disputato un’ottima partita. Sacrificio e massima applicazione mentale e siamo stati bravi a ribaltare il risultato, nel momento in cui siamo stati sotto. Peccato, potevamo anche vincere ma gli errori sottoporta non hanno consentito ciò”, spiega il giovane tecnico bruzio.

Che aggiunge: “Abbiamo avuto anche due assenze importanti ma tutti meritano elogi. Le prestazioni di Runco e Lento straordinarie, hanno trascinato letteralmente la squadra. Così come un grazie va anche al pubblico cosentino che non smette di tifare per noi. Complimenti alla squadra avversaria che ha dimostrato di occupare la classifica che ricopre; adesso è il momento di andare a fare risultato fuori casa e poi arrivare ai play off che è un nostro piccolo, importante, sogno”.