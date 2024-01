A Lorica la prima tappa del Campionato assoluto di Snow Volley

Giovedì 1° febbraio 2024 alle ore 11:00, presso la Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia in Piazza XV Marzo, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della prima tappa del Campionato assoluto di Snow Volley, in programma a Lorica il 4 febbraio 2024.

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione con la società Volley San Giovanni in Fiore e la Provincia di Cosenza.

Saranno presenti in Conferenza Stampa la Presidente della Provincia, Rosaria Succurro; l’Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro; il Presidente del Comitato Regionale Fipav Calabria, Carmelo Sestito;il Presidente Comitato Territoriale Fipav Cosenza, Marco Mari; e il Referente Regionale Beach Volley & Snow Volley Fipav Calabria, Giuseppe Caricato.