La Kermes & Altaflex Catanzaro Volley chiude con il botto, ora testa ai play off

Nell’ultima giornata del campionato di serie C la Kermes & Altaflex Catanzaro Volley batte in trasferta la Scuola Volley Paola per 3 set a 1 con i parziali 20/25 – 25/16 – 16/25 – 15/25 (diciassettesima vittoria consecutiva).

Una gara tutta a favore dei giallorossi dal primo all’ultimo set, ad eccezione del secondo vinto dai padroni di casa.

Coach Gino Simone schiera in campo Colacino, Fontana, Citriniti, Prudente, Leone, Simone e Giglio.

Un risultato che permette ai catanzaresi di chiudere la regular season al secondo posto in classifica e di gettarsi ora con la testa alle prossime sfide in programma nei play off.

Nei quarti di finale la compagine del presidente Angelo Prudente dovrà vedersela nuovamente con la Scuola Volley Paola in gara secca, sabato 1 Aprile tra le mura amiche del PalaEvent.

Tabellone Quarti di finale:

Volley Bisignano – Tonno Callipo

Kermes & Altaflex Catanzaro Volley – Scuola Volley Paola

Volley San Giovanni in Fiore – Pallavolo Rossano

Pallavolo Cosenza – Volo Virtus Lamezia