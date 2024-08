Sant’Ilario dello Ionio: tra arte e natura si è svolto il FitBorgo Terza edizione

Un partecipato percorso tra arte e natura per la terza edizione del “FitBorgo”, evento di fitwalking, promosso e organizzato dall’associazione di impegno sociale “La Libellula”, in collaborazione con ASD Calabria Fitwalking, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, svoltosi sabato scorso.

«Il FitBorgo nasce per raccontare la nostra terra e la sua bellezza, per unire percorsi di benessere a percorsi storici e culturali. Vogliamo ringraziare Fausto Certomà, persona incredibile, che ama visceralmente tutto quello che fa. Da tre anni organizziamo meticolosamente con lui questo evento e continueremo negli anni a venire! Siamo partiti da Sant’Ilario Centro, passando dalla Casa degli Artisti, per poi proseguire verso Condojanni, salendo fin su al castello, e poi concludere il nostro bellissimo giro nella tenuta Sant’Anna. Circa 6 km di bellezza del nostro territorio che non finisce mai di sorprendere! Ringraziamo tutti i partecipanti e un grazie speciale va a Marianna, Mariella, Ida, Rita, Katia, Elvira ed Emanuela… che sono il vero motore di ogni iniziativa!» dichiara la presidente dell’associazione “La libellula”, Maria Simone.

Questa terza edizione, all’insegna della solidarietà, è stata dedicata al sostegno per la Borsa di Studio “Per Elisa”, destinata alla ricerca sui tumori al pancreas.