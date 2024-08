Poesia e Fotografia, in biblioteca a Siderno l’incontro con Stefano De Angelis

Poesia e fotografia, viaggio verso l’anima. S’intitola così l’incontro col poeta e fotografo Stefano De Angelis in programma domani, mercoledì 28 agosto, alle ore 19 nel cortile della biblioteca comunale di via Reggio a Siderno.

La manifestazione rappresenta una delle azioni principali del progetto “Siderno per la Lettura” finanziato da Cepel nel quadro del bando “Città che legge” e metterà in luce il talento multiforme dell’autore, romano di origine e calabrese di adozione, visto che dopo decenni vissuti nell’aeronautica militare con esperienze in alcuni teatri di guerra che ne hanno profondamente segnato l’esistenza, ha deciso di stabilirsi nella Riviera dei Gelsomini e dedicarsi alle sue grandi passioni: la poesia, appunto, e la fotografia che insieme s’intersecano e si completano nella visione dei dettagli e delle sottigliezze che il suo obiettivo riesce a cogliere in maniera magistrale.

E una mostra delle sue fotografie farà da corollario all’incontro con l’autore, in cui non mancheranno i versi declamati.

Aprirà i lavori (che saranno moderati da Gianluca Albanese) l’assessore alla Cultura della Città di Siderno Francesca Lopresti. Interverranno il pittore Giuliano Zucco e la poetessa Cosetta Taverniti.