Reggio: l’1 settembre il Primo Palio delle Contrade

Il tanto atteso Primo Palio delle Contrade, organizzato dalla Parrocchia San Nicola e Santa Maria della Neve, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana e del Consiglio Regionale della Calabria, si svolgerà domenica 1 settembre, offrendo una rievocazione storica degli eventi del 26 aprile del 1595, nei villaggi di Prumo, Riparo e Cannavò, periferie collinari di Reggio Calabria, durante la visita pastorale dell’allora Arcivescovo di Reggio, Mons. Annibale D’Afflitto.

Questa sera, i contradaioli delle sei contrade di Riparo, Graziella, Prumo, Cannavò, Asparella, Morello, si prepareranno per la grande sfida. Aiutati da esperti, si alleneranno al tiro con l’arco e perfezioneranno altre abilità necessarie per competere al meglio il giorno del Palio. Gli allenamenti mirano a rendere i partecipanti pronti e determinati per il 1 settembre, quando si sfideranno in una serie di giochi rinascimentali per conquistare il prestigioso Palio.

La giornata del Palio prenderà il via alle ore 18:00 con un maestoso corteo storico, composto da oltre 100 figuranti in abiti d’epoca, che partirà dalla piazzetta di Prumo. Il corteo si muoverà in direzione della Chiesa dedicata alla Beata Vergine Maria delle Grazie, proseguendo poi lungo la strada ex provinciale Spirito Santo verso Cannavò, con una tappa intermedia presso la Chiesa di Santa Maria della Neve a Riparo.

Al termine del corteo, le sei contrade si contenderanno il Palio con una serie di giochi rinascimentali. La serata sarà arricchita da diversi spettacoli: cavalieri che duelleranno con spade, artisti del fuoco e sbandieratori che eseguiranno coreografie mozzafiato ed altro ancora.

Inoltre, per tutta la durata dell’evento, i partecipanti potranno immergersi nell’atmosfera del passato visitando le locande, taverne e osterie allestite per l’occasione, dove sarà possibile gustare dolci e prelibatezze tipiche dell’epoca.

L’Atam S.P.A. di Reggio Calabria metterà a disposizione un servizio navetta gratuito, con la prima corsa in partenza alle ore 17:00 dal piazzale di Condera e alle ore 18:00 dal Bivio di Mosorrofa con direzione Cannavò. Le corse proseguiranno ininterrottamente in base alle esigenze da entrambe le postazioni fino alle ore 23:00.