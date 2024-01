Il sindaco Falcomatà decreta la nomina di ulteriori tre assessori per il completamento della Giunta comunale di Reggio Calabria

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha firmato il decreto di nomina di ulteriori tre assessori a completamento della squadra di governo alla guida di Palazzo San Giorgio.

Il decreto di nomina del Sindaco Falcomatà istituisce l’assessorato “Città trasparente” per il quale è individuato l’assessore Domenico Donato Battaglia, cui sono conferite le deleghe del Bilancio, Programmazione economica e finanziaria, Tributi e Partecipate; l’assessorato “Città consapevole” per il quale è individuata l’assessora Anna Maria Briante, cui sono conferite le deleghe Istruzione, Università e Pari Opportunità; l’assessorato “Città inclusiva e solidale”, per il quale è stata individuata l’assessora Lucia Nucera, cui sono conferite le deleghe Welfare e Politiche della famiglia, minoranze linguistiche e identità territoriale.

Il sindaco Falcomatà ha augurato buon lavoro ai nuovi tra assessori che compongono la Giunta municipale reggina.