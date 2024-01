A Pellaro l’incontro al Circolo PD: “Iniziativa importante per rigenerare il partito”

Venerdì 12 gennaio, si è tenuta presso il Circolo PD di Pellaro una iniziativa che ha visto la partecipazione di dirigenti, militanti, simpatizzanti sia del territorio pellarese, sia di altre aree del territorio metropolitano, che hanno ritenuto di offrire il loro contributo.

E’ stato un primo importante passo per una reale rigenerazione del partito, che non può prescindere dal contatto diretto con gli iscritti senza intermediazione alcuna.

Il dibattito molto partecipato ed appassionato ha affrontato i temi di attualità politica che in queste settimane hanno trovato ampio spazio sugli organi di informazione.

E’ stata sottolineata la necessità di un cambiamento di metodo e di un coinvolgimento della base del Partito nella discussione dei problemi politici ed amministrativi, senza fornire occasioni alla destra per sollevare polveroni, volti a far cadere nel dimenticatoio la prova data alla guida dell’ amministrazione comunale ed il baratro in cui era sprofondata la città, da cui, grazie all’ impegno del PD e delle amministrazioni guidate da Giuseppe Falcomatà, sta finalmente riemergendo.

La necessità che il Partito, con tutte le sue articolazioni territoriali, venga coinvolto nei processi decisionali e programmatici è stato ritenuto indispensabile, come pure che i Circoli possano dialogare con l’ Amministrazione, sulle scelte riguardanti i territori.