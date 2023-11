Reggio, Pierpaolo Perretti presenta il saggio “Perché (non) andare a scuola”

Sabato 18 novembre 2023 alle ore 18.30, presso la sede di Via Amerigo Vespucci n. 10/g, il Circolo culturale Guglielmo Calarco– Coop. V. Veneto presenta il libro di Pierpaolo Perretti “Perché (non) andare a scuola”, Rubbettino editore (2023) Conversa con l’autore Simone De Maio.

Questo saggio nasce dall’esperienza e dal disincanto dell’autore e mette a nudo i meccanismi attraverso i quali molte scuole tradiscono la loro missione.

La consapevolezza di ciò, derivata dall’esperienza professionale di Perretti, non ha tuttavia rassegnato l’autore che, invece, propone nuovi percorsi di senso e di “studiosa meraviglia” indirizzati agli studenti e ai professori.

Pierpaolo Perretti è nato a Reggio Calabria nel 1975, si è Laureato in Lettere Classiche con una tesi sulle finalità pedagogiche della traduzione. Ha poi conseguito la Licenza in Scienze Patristiche presso l’Augustinianum di Roma e il Dottorato in Storia Religiosa presso l’Università di Roma-La Sapienza. Ha pubblicato il volume Teodoreto di Cirro. Commento alle Lettere di Paolo (Paoline 2017) del quale ha curato introduzione, traduzione e note. Da venti anni insegna materie letterarie nei licei.