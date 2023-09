Dal Ponte sullo Stretto alla lotta alla ‘ndrangheta “holding internazionale”: tutti i temi dei conservatori europei nel convegno a Villa San Giovanni

“L’Area mediterranea dell’Europa è stata spesso una terra dimenticata e sottovalutata. Una terra alla quale intere generazioni di giovani hanno dovuto dire addio per necessità. Non possiamo restare indifferenti. Prima che sia tardi è necessario dare speranze ai giovani”.

Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in un messaggio video inviato al convegno dell’ECR Party Culture Weekend a Villa San Giovanni, l’evento che riunisce i conservatori europei.

“Solo se le infrastrutture vengono potenziate – ha aggiunto Roberta Metsola – il Mezzogiorno prospera. E solo se iniziamo a guardare al Sud d’Italia come snodo commerciale in cui fare convergere gli interessi economici dell’Unione Europea. Il coinvolgimento naturale dei Paesi dei Balcani e della sponda Sud del Mediterraneo sarà un vantaggio per tutta l’Europa. Dobbiamo guardare al Sud d’Italia come ad una porta che apra ad opportunità economiche e turistiche, soprattutto nel contesto attuale”.

Sul tema dell’infrastrutture, è intervenuto Carlo Fidanza, capo delegazione FdI al Parlamento europeo, ponendo l’accento su uno dei cavalli di battaglia del Governo Meloni: il Ponte sullo Stretto: “Abbiamo messo il ponte come chiaro impegno nel programma elettorale, abbiamo la società di scopo per realizzarlo e il progetto è anche molto migliorato, in particolare sulle infrastrutture complementari, alle quali sono destinati paradossalmente gran parte dei fondi, in modo da avere infrastrutture che, oltre il ponte, consentano poi di muoversi. Credo che in questi anni – ha aggiunto Fidanza – si siano date risposte anche alle comunità locali, restano contrari i professionisti del no ma noi riteniamo che le infrastrutture siano un volano decisivo per la crescita del Paese”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, il parlamentare e collega di partito Giovanni Donzelli: il Ponte sullo Stretto “è necessario, altrimenti come è possibile diventare il collegamento tra l’Africa e l’Europa se poi ci si ferma in Sicilia e non si riesce ad arrivare in Calabria? Ci lavoreremo e porteremo a termine questo grande obiettivo strategico che da sempre il centrodestra ha voluto portare avanti”

ANTIMAFIA. Nel suo intervento, la presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, ha invitato la comunità europea a “non guardare alla criminalità organizzata con distacco, perché oggi siamo di fronte a holding transnazionali che arrivano in tutti i territori europei”. Quindi, “facciamo attenzione – ha detto – perché la ‘ndrangheta non è la Calabria, è ormai una holding internazionale. Ma se mettiamo in mano a un ragazzo la possibilità di guadagnare centinaia e centinaia di euro in una piazza di spaccio, noi abbiamo perso non solo la sfida nel mondo del lavoro, ma anche la sfida contro la criminalità organizzata”.

LAVORO E INCLUSIONE. Il ministro Marina Elvira Calderone ha espresso invece soddisfazione in merito al traffico sulla nuova piattaforma dedicata alla formazione e al lavoro ‘Siisl’: “Sono già oltre diecimila, in base al dato delle 9 di stamattina, le domande presentate”, ha affermato l’esponente dell’esecutivo. “Questo vuol dire – ha aggiunto – che la procedura sta funzionando. Per noi è un obiettivo importante perché, al di là di quelle che sono le soluzioni procedurali, il nostro obiettivo é quello di creare un ambiente nel quale tutti i soggetti che hanno competenze nel mondo del lavoro conferiscano i loro dati all’interno della piattaforma”.

“Con l’utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate – ha detto ancora il ministro Calderone – interagiscono il ministero del Lavoro, l’Inps, le Regioni, gli enti formatori e le agenzie private per il lavoro. E tutto questo all’interno di un sistema che deve dare al cittadino la visione e l’opportunità per individuare i percorsi formativi più adatti non solo per la formazione, ma anche per la riqualificazione delle competenze indirizzate al mondo del lavoro. Nella piattaforma ci sono anche le offerte di lavoro da parte delle aziende che verranno caricate di giorno in giorno dall’Agenzia per il Lavoro. Voglio considerare quello che oggi si vede della piattaforma il primo passo di un sistema molto più articolato e complesso all’interno del quale abbiamo anche la possibilità, grazie a tutti i moderni strumenti tecnologici, di fare una valutazione ed una previsione delle linee tendenziali del mondo del lavoro per i prossimi cinque anni. E quindi, in questo senso, per prepararci alla formazione delle nuove competenze”. “Si tratta – ha aggiunto Marina Elvira Calderone – di una grande scommessa, ma occorre tenere conto che attraverso le domande che stanno arrivando avremo un quadro di quanti aspirano all’inclusione sociale e lavorativa. Parliamo di persone che hanno un’età media di 40 anni e con una prospettiva, dunque, di 25 anni di lavoro”.

PESTE SUINA. “Granchio blu e peste suina rappresentano esempi paradigmatici di due modelli di ecosistema che richiedono la presenza dell’uomo come bio-regolatore di quegli eccessi che possono avvenire in natura, non sempre a causa dell’uomo”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla kermesse. Lollobrigida ha fatto riferimento alle decretazioni del Governo per contrastare le due problematiche. “Abbiamo inserito un elemento di novità – ha detto il ministro – nel considerare il granchio blu, prodotto consumato in molte parti del mondo, non un problema ma un’opportunità. Di fronte alla peste suina, poi, non abbiamo voltato la testa dall’altra parte, come era stato fatto in passato, ma abbiamo varato una normativa che consente ai militari di aiutarci. Una normativa per la quale sono stato aggredito dalla propaganda di sinistra”.

Il ministro si è soffermato anche sulla figura e sulla premiership del presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “L’Europa ha un elemento nuovo e si chiama Giorgia Meloni, che sta dimostrando le sue grandi capacità”.

“L’impegno di Giorgia Meloni – ha aggiunto Lollobrigida – é iniziato con la vicenda del tetto al prezzo del gas, che ha cambiato il destino di centinaia di migliaia di imprese italiane ed europee, ed é continuato con una politica nuova sui temi dell’immigrazione, andando non solo a drenare i flussi a valle ma mitigando il fenomeno seguendo il ‘modello Mattei’, che era quello di lavorare con l’Africa per favorire delle nazioni di quel continente e metterle in condizione di essere autosufficienti affinché gli abitanti non debbano scappare dalla fame. Giorgia Meloni, insieme ad Ursula von der Leyen, sta realizzando un nuovo modello di Europa che dialoga e realizza strategie efficaci”.