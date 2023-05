“Interdittiva antimafia Tra controllo giudiziario e prevenzione collaborativa I riflessi sull’economia del territorio”: il 23 maggio incontro a Reggio Calabria

Si svolgerà martedì 23 maggio a partire dalle ore 15.00, presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro in Reggio Calabria l’incontro dal titolo “ Interdittiva antimafia Tra controllo giudiziario e prevenzione collaborativa I riflessi sull’economia del territorio ”, organizzato dalla Camera Penale di Reggio Calabria e da Aiga – sezione di Reggio Calabria.

La Tavola Rotonda costituisce un’occasione unica in quanto vede per la prima volta presenti ad un incontro tutti gli attori coinvolti nelle tematiche in esame e rappresenta un prezioso momento per proporre bilancio e allo stesso tempo una riflessione di più ampio respiro intorno alla disciplina delle misure interdittive e sugli effetti delle stesse sul tessuto economico-imprenditoriale.

Il programma

Dopo gli indirizzi di saluto rivolti dal Sindaco F.D. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Dott. Carmelo Versace; dalla Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Dott.ssa Olga Tarzia; dalla Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Dott.ssa Maria Grazia Arena, dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, Dott. Gerardo Dominijanni, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Dott. Giovanni Bombardieri, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Avv. Rosario Infantino, dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Dott. Antonino Tramontana e dal Dott. Stefano Poeta, Presidente ODCEC di Reggio Calabria, i lavori verranno introdotti dall’Avv. Pasquale Foti, Presidente della Camera Penale di Reggio Calabria “G. Sardiello”e moderati dall’Avv. Nancy Stilo, Presidente Aiga Reggio Calabria.

A seguire gli interventi di S.E. il Prefetto di Reggio Calabria, Dott. Massimo Mariani; della Dott.ssa Natina Pratticò, Presidente del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione; del Sostituto Procuratore Dott. Stefano Musolino; del Prof. Avv. Ettore Squillaci, Docente presso l’università Mediterranea di Reggio Calabria e del Prof. Avv. Natale Polimeni, Docente a contratto di diritto fallimentare presso l’Università di Reggio Calabria.