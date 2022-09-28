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“Pullman Azzurro della Polizia di Stato”: il tour per diffondere la “cultura della guida sicura” farà tappa il 30 settembre a Reggio Calabria

NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE VOLTE A DIFFONDERE LA “CULTURA DELLA GUIDA SICURA” E, QUINDI, RESPONSABILIZZARE MAGGIORMENTE COLORO CHE “VIVONO LA STRADA” E’STATO PROGRAMMATO DAL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – SERVIZIO POLIZIA STRADALE, SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE, UN TOUR ITINERANTE DEL PULLMAN AZZURRO DELLA POLIZIA DI STATO, CHE FARA’ TAPPA A REGGIO CALABRIA, NELLA MATTINA DEL 30 SETTEMBRE 2022.

NELL’AMBITO DI TALE ATTIVITA’ – ORGANIZZATA IN PIAZZA DUOMO A PARTIRE DALLE ORE 09.00, DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA STRADALE SPECIALIZZATI FORNIRANNO UTILI INDICAZIONI SUL RISPETTO DELLE REGOLE DELLA CODICE DELLA STRADA E SULLE DIRETTE CONSEGUENZE DEI COMPORTAMENTI SBAGLIATI ALLA GUIDA DEI VEICOLI.

ALL’INIZATIVA, CHE VEDRA’ LA PRESENZA, TRA GLI ALTRI, DI ALCUNE CLASSI DELL’ISTITUTO I.T.E “RAFFAELE PIRIA” DI REGGIO CALABRIA, PARTECIPERANNO L’ATTORE, SHOWMAN, COMICO E IMITATORE GENNARO CALABRESE E UNA DELEGAZIONE DELLA SQUADRA DI CALCIO DELLA REGGINA. I TESTIMONIAL INCONTRERANNO GLI STUDENTI E IL PUBBLICO PRESENTE ALLE ORE 10.30 CIRCA.

IL PULLMAN AZZURRO DELLA POLIZIA STRADALE FIN DALL’INIZIO DELLA SCORSA ESTATE STA VISITANDO LE PIU’ IMPORTANTI CITTA ITALIANE PER SENSIBILIZZARE UN COMPORTAMENTO CONSAPEVOLE DURANTE LA GUIDA DEI VEICOLI.

A MARGINE DI TALE EVENTO SARANNO EFFETTUATI DEI SERVIZI OPERATIVI, SOPRATTUTTO IN ORARIO SERALE E NOTTURNO, DIRETTI A CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA GUIDA IN STATO DI EBREZZA E/O SOTTO L’INFLUENZA DI STUPEFACENTI CHE, COME NOTO, COSTITUISCONO ALCUNE TRA LE PIU’ PERICOLOSE CONDOTTE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

TALI SERVIZI, PIANIFICATI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, SARANNO SVOLTI AVVALENDOSI DELL’AUSILIO DI LABORATORI MOBILI E PERSONALE QUALIFICATO PER ACCERTARE DAL PUNTO DI VISTA MEDICO, GIURIDICAMNETE UTILIZZABILE, LE CONDIZIONI PSICOFISICHE DEI CONDUCENTI.

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