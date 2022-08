Chiude il sipario il Fashion Day dello Stretto 2022

Solo da poche ore la FASHION DAY dello STRETTO 2022 ha chiuso il sipario insignendo gli organizzatori Antonio Sapone Giovanni Barcella di un grande successo, in riva allo stretto. Ed é l ora dei ringraziamenti, postumi al grande successo.

Un evento di alta moda: oltre la decina la presenza degli stilisti nazionali presenti all’ evento, che si apre con i saluti istituzionali del Sindaco FF Metropolitano Carmelo Versace.

Evento che ha abbracciato i temi sociali con i ragazzi disabili coinvolti in una loro sfilata, e due modelle Ucraine rifugiate provenienti dal Donbass.

Gli organizzatori commossi esprimono i ringraziamenti dopo aver vissuto insieme emozioni uniche, un’atmosfera magica, un anfiteatro gremito che ha accompagnato l’evento nelle due serate.

Gli organizzatori ringraziano la città, il pubblico, gli applausi, ma anche i supporter dello staff essenziali per il successo dai make up artist, acconciatori, scenografi, videomaker, modelli e modelle, il service. La folla di partecipanti già della prima sera insieme al celebre ballerino di Amici di Maria de Filippi NUNZIETTO amico dei due organizzatori che ha infiammato l’arena.

Un successo il salotto degli angeli, delle associazioni disabili coinvolte all’evento di Alta moda, le associazioni Le rose blu, Ilsorrisodinatalechiara Alvaro, Giuseppe Darian Paviglianiti.

Le grandi firme dell Alta moda nazionale ringraziano per il successo ottenuto all’Arena Reggina, dal pugliese Michele Gaudiomonte couture, Giuseppe Cupelli couture con la sua collezione sui bronzi di Riace, i Siciliani cristo’ couture , Giuseppe Fata e le sue teste sculturee direttamente dalle passerelle di Dubai Can e Parigi.

Alla stilista artista Rosita Simone, al gruppo di Paoluccio de Stefano, alla sfilata dei bambini di Enza Dattola, oltre la dozzina gli stilisti dell’ evento.

Un evento che ha coinvolto e fatto rete con numerosissimi sponsor del fior fiore dell’ imprenditoria Reggina, che hanno dato grande risalto all’evento.

Con questa edizione il FASHION DAY DELLO STRETTO 2022 si é posizionato come un successo d ALTA MODA NAZIONALE commuovendo gli organizzatori che concludono con un “GRAZIE A TUTTI. Per averci accompagnato verso il GRANDE SUCCESSO, per il bagno di folla”.

Nuovi scenari di edizioni nazionali sono in cantiere anche se la location preferita rimane l’ Arena dello Stretto sotto gli auspici della Dea Atena, che benevola ha accompagnato al grande successo, d’Alta qualità. L ALTA MODA sceglie FASHION DAY DELLO STRETTO,

del ” Pippo Baudo dell’ Arena ” Antonio Sapone e l’affascinante Giovanni Barcella accompagnati dall’incantevole 1° modella Irma Imedaze.